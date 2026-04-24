Γεωργιάδης: Αγωγή και μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου – «Λυπάμαι που κάποτε τον θεωρούσα και φίλο μου»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σήμερα αναμένεται να καταθέσει αγωγή και μήνυση μετά τα όσα είπε για εκείνον ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας αναφέρει «Ξεκαθαρίζω, πολιτική κριτική όση θέλετε, λάσπη και συκοφαντία πάνω στην ηθική μου συγκρότηση ξεχάστε το. Αύριο στην σειρά της μήνυσης μετά τον κ. Σαλμά, ο ⁦Κυριάκος Βελόπουλος. Λυπούμαι που κάποτε τον θεωρούσα και φίλο μου».

«Θα του ετοιμάσουν οι δικηγόροι μου αύριο αγωγή και μήνυση»

«Η παραφιλολογία και η κακία που υπάρχει στην Ελλάδα είναι αδιανόητη. Σήμερα μου έστειλαν ένα βίντεο που ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος κατηγορεί ονομαστικά εμένα και εσένα Νίκο ότι είμαστε ο επόμενος στόχος της Κοβέσι, διότι μας έχει τσακώσει ότι έχουμε κάνει διασπάθιση δημοσίου χρήματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα του ετοιμάσουν οι δικηγόροι μου αύριο αγωγή και μήνυση. Αυτά δεν είναι πολιτική. Άμα σου λέει θα σου φέρει η Κοβέσι φάκελο γιατί σε έχει πιάσει, εκτός αν δεν είναι κολαούζος της Κοβέσι να είναι στο γραφείο της να ξέρει τι ερευνά, προφανώς είναι συκοφάντης. Να έρθει στο δικαστήριο να το αποδείξει. Όποιος αμφισβητεί την ηθική μας συγκρότηση θα έχει την ίδια αντιμετώπιση», είπε συγκεκριμένα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών την Πέμπτη (23/4).

