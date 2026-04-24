e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρώνονται σήμερα κύριες και επικουρικές συντάξεις

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Oικονομία

πληρωμές
Photo: Freepik

Συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ θα πληρώσουν έως αύριο, 24 Απριλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 2.666.941 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • αύριο, 24 Απριλίου 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026.
  • έως αύριο, 24 Απριλίου 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει:

  • 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα  ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 55.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Δεν είναι μόνο για τη χωριάτικη: Η άγνωστη δράση της ρίγανης στην αρτηριακή πίεση

Παχυσαρκία: Ποιοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δωρεάν φάρμακα για την απώλεια βάρους

Φιλοδωρήματα: Πώς φορολογούνται, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες – Αναλυτικά παραδείγματα

Δημόσιο: Τα SOS για 50.000 νέους συνταξιούχους – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Έστειλαν δύο αράχνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Οι επιστήμονες έμειναν άφωνοι όταν είδαν τι συνέβη στη συνέχεια.

Εργαζόμενοι σε απόγνωση – Οι εργοδότες τούς αναγκάζουν να εκπαιδεύσουν τους AI αντικαταστάτες τους
περισσότερα
08:43 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ενοίκια: Έρχεται τριπλή επιστροφή για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς – Οι δικαιούχοι, τα ποσά και τα δικαιολογητικά

Τριπλή επιστροφή ενοικίου θα δοθεί σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς π...
07:11 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Φιλοδωρήματα: Πώς φορολογούνται – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, αναλυτικά παραδείγματα

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι εργαζόμενοι, κυρίως στην εστίαση και στον τουρισ...
19:05 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Λέσβος – Αφθώδης πυρετός: Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τους πληγέντες

Την επέκταση των μέτρων αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και της απαλλα...
15:33 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μαρινάκης για δημόσιο χρέος: Πόσο έχει μειωθεί από το 2020 και μετά στην Ελλάδα – Δείτε πίνακες

«Το 2025 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τον τ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»