Νέος Κόσμος: Ηλικιωμένη κατήγγειλε ότι την χτύπησε ο γιος της – Παραμένει ταμπουρωμένος στο σπίτι

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 55χρονος έχει κλειστεί στο σπίτι του, έπειτα από αναφορά ότι χτύπησε την 81χρονη μητέρα του. Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τη γειτονιά, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το OPEN, ο 55χρονος παραμένει ταμπουρωμένος τις τελευταίες ώρες στο σπίτι του, στη συμβολή των οδών Σουλιωτών και Μπακνανά. Η υπόθεση κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία, μετά την καταγγελία της μητέρας του.

Περίπου μισή ώρα μετά τις 18:00, η 81χρονη κάλεσε την Αστυνομία και ανέφερε ότι ο γιος της τη χτύπησε. Η ίδια, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, φοβήθηκε και έφυγε από το σπίτι. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο 55χρονος, ο οποίος είναι χρήστης ουσιών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, κλειδώθηκε μέσα στο διαμέρισμα, όπου, όπως είπε, υπάρχει και όπλο.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να πείσουν τον 55χρονο να ανοίξει την πόρτα και να βγει από το σπίτι, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ανταπόκριση.