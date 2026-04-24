Νέος Κόσμος: Ηλικιωμένη κατήγγειλε ότι την χτύπησε ο γιος της – Παραμένει ταμπουρωμένος στο σπίτι

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 55χρονος έχει κλειστεί στο σπίτι του, έπειτα από αναφορά ότι χτύπησε την 81χρονη μητέρα του. Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τη γειτονιά, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το OPEN, ο 55χρονος παραμένει ταμπουρωμένος τις τελευταίες ώρες στο σπίτι του, στη συμβολή των οδών Σουλιωτών και Μπακνανά. Η υπόθεση κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία, μετά την καταγγελία της μητέρας του.

Περίπου μισή ώρα μετά τις 18:00, η 81χρονη κάλεσε την Αστυνομία και ανέφερε ότι ο γιος της τη χτύπησε. Η ίδια, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, φοβήθηκε και έφυγε από το σπίτι. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο 55χρονος, ο οποίος είναι χρήστης ουσιών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, κλειδώθηκε μέσα στο διαμέρισμα, όπου, όπως είπε, υπάρχει και όπλο.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να πείσουν τον 55χρονο να ανοίξει την πόρτα και να βγει από το σπίτι, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ανταπόκριση.

Δεν είναι μόνο για τη χωριάτικη: Η άγνωστη δράση της ρίγανης στην αρτηριακή πίεση

Παχυσαρκία: Ποιοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δωρεάν φάρμακα για την απώλεια βάρους

Φιλοδωρήματα: Πώς φορολογούνται, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες – Αναλυτικά παραδείγματα

Δημόσιο: Τα SOS για 50.000 νέους συνταξιούχους – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Έστειλαν δύο αράχνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Οι επιστήμονες έμειναν άφωνοι όταν είδαν τι συνέβη στη συνέχεια.

Εργαζόμενοι σε απόγνωση – Οι εργοδότες τούς αναγκάζουν να εκπαιδεύσουν τους AI αντικαταστάτες τους
περισσότερα
09:13 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Πειραματικά Σχολεία: Σήμερα η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών – Το Σαββατοκύριακο οι εξετάσεις για τα Πρότυπα

Στο 2ο Πειραματικό Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας, με ζωντανή μετάδοση διαδικτυακά, θα ...
06:23 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου – Λέκκας στο enikos.gr: «Είναι μία δόνηση που πρέπει να προσέξουμε»

Σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Κρήτη Σύμφωνα με το Γεωδυνα...
06:17 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Σοβαρό τροχαίο στην Νέα Ιωνία: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Τραυματίστηκε ένας 21χρονος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Ιωνία, όταν αυτοκίνητο που κινο...
05:53 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Σαν σήμερα 24 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»