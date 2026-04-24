New York Times: Αμερικανός στρατιώτης κατηγορείται ότι στοιχημάτισε με απόρρητες πληροφορίες για τη σύλληψη Μαδούρο

Ένας στρατιώτης των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού κατηγορείται ότι αξιοποίησε διαβαθμισμένες πληροφορίες από μυστική επιχείρηση, προκειμένου να στοιχηματίσει στην έκβασή της και να αποκομίσει παράνομα κέρδη άνω των 400.000 δολαρίων. Την υπόθεση παρουσιάζουν οι New York Times, επικαλούμενες στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο 38χρονος λοχίας Γκάννον Κεν Βαν Ντάικ αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη. Οι αρχές του αποδίδουν, μεταξύ άλλων, απάτη, κλοπή κυβερνητικών πληροφοριών και παράνομη χρήση εμπιστευτικών στρατιωτικών δεδομένων για προσωπικό όφελος.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Βαν Ντάικ αξιοποίησε ευαίσθητες, μη δημόσιες πληροφορίες που αφορούσαν μυστική αμερικανική στρατιωτική αποστολή με στόχο τον Νικολάς Μαδούρο. Με βάση το κατηγορητήριο, ο στρατιώτης χρησιμοποίησε αυτή τη γνώση για να στοιχηματίσει στην πλατφόρμα Polymarket, προβλέποντας ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας θα απομακρυνόταν από την εξουσία πριν από τον Ιανουάριο.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο 38χρονος άνοιξε λογαριασμό στην πλατφόρμα στα τέλη Δεκεμβρίου και προχώρησε σε 13 στοιχήματα από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου. Ο ίδιος φέρεται να πόνταρε περίπου 32.000 δολάρια στο ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Μαδούρο έως τις αρχές Ιανουαρίου, παρότι εκείνη τη στιγμή το συγκεκριμένο σενάριο θεωρούνταν εξαιρετικά απίθανο.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Βαν Ντάικ διέθετε άμεση γνώση των σχεδίων και των επιχειρησιακών λεπτομερειών της αποστολής. Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, αυτό το στοιχείο του έδινε καθοριστικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων συμμετεχόντων στην αγορά προβλέψεων.

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο του στοίχημα, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νυχτερινή επιχείρηση στο Καράκας, κατά την οποία συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο και μεταφέρθηκε στο αμφίβιο αποβατικό πλοίο USS Iwo Jima, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Οι αρχές αναφέρουν ότι τα στοιχήματα του Βαν Ντάικ απέφεραν τελικά κέρδη που ξεπερνούν τις 400.000 δολάρια.

Παράλληλα, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο 38χρονος μετέφερε τα χρήματα σε ξένο «θησαυροφυλάκιο» κρυπτονομισμάτων και στη συνέχεια σε διαδικτυακό επενδυτικό λογαριασμό. Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να αποκρύψει την προέλευση των χρημάτων.

«Η υπόθεση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση στην κατάχρηση ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών για οικονομικό όφελος», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι εισαγγελικές αρχές.