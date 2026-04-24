Λατινοπούλου: Η συγκίνηση για όσα είπαν οι γονείς της – «Δέχθηκα απειλές και επιθέσεις»

Αφροδίτη Λατινοπούλου

Παρέμβαση μέσω μαγνητοσκοπημένου βίντεο έκαναν το βράδυ της Πέμπτης, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, η μητέρα και ο πατέρας της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Οι δύο γονείς μίλησαν για την προσωπικότητά της, την πορεία της από την παιδική ηλικία, τη σχέση της με την οικογένεια ενώ αναφέρθηκαν και στις επιθέσεις που έχει δεχτεί  τα τελευταία χρόνια η ευρωβουλευτής.

Μετά την προβολή του βίντεο, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής εμφανίστηκε συγκινημένη και αναφέρθηκε στη στήριξη που έχει δεχθεί από τους δικούς της ανθρώπους. Όπως είπε, η οικογένειά της αποτέλεσε διαχρονικά το βασικό της στήριγμα, τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στις αποφάσεις που πήρε στη δημόσια πορεία της.

Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε: «Η μαμά ήταν πάντα πιο αυστηρή. Τους λατρεύω, τους αγαπώ, τους γονείς μου και τα αδέρφια μου. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό και πιο ιερό από την οικογένειά μου και γενικότερα την οικογένεια. Ήταν πάντα στο πλευρό μου και στο τένις και στις αποφάσεις».

Αναφερόμενη στις επιθέσεις που έχει δεχθεί, τόνισε: «Είχαμε πολλές επιθέσεις με αισχρότητες και στο διαδίκτυο και απειλές κατά της ζωής μου. Δεν νιώθω φόβο. Δεν έχω σκεφτεί να τα παρατήσω. Ξέρω ότι αυτός είναι ο στόχος τους. Ξέρω ότι το κάνουν για να τα παρατήσω».

