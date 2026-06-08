Τουρκία: Διαψεύδει παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδια – «Τα δύο F-16 απογειώθηκαν προληπτικά»

Τις καταγγελίες ότι τουρκικά μαχητικά F-16 παρενόχλησαν αεροσκάφη που μετέφεραν στην Κύπρο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, καθώς και άλλους Ευρωπαίους υπουργούς Άμυνας, διαψεύδει η Άγκυρα. Μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση το περιστατικό παρουσιάζεται ως «προληπτική» ενέργεια και όχι ως πρόκληση.

Το Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Προεδρίας Επικοινωνιών της Τουρκικής Δημοκρατίας εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία χαρακτηρίζει «εντελώς ψευδείς» τους ισχυρισμούς ότι τουρκικά αεροσκάφη παρενόχλησαν τα αεροπλάνα που μετέφεραν τον Έλληνα υπουργό Άμυνας και Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς και ότι παραβίασαν ελληνικό ή κυπριακό εναέριο χώρο.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Σύμφωνα με την τουρκική εκδοχή, στις 7 Ιουνίου 2026, τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που πετούσαν στη διαδρομή Ελλάδα–Κύπρος φέρονται να παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους, το οποίο η Άγκυρα αποκαλεί «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Για τον λόγο αυτό, όπως υποστηρίζει η τουρκική πλευρά, δύο F-16 που βρίσκονταν σε επιφυλακή στα κατεχόμενα απογειώθηκαν «ως προληπτικό μέτρο».

Η τουρκική εκδοχή για τα F-16

Στην ανακοίνωσή της, η Άγκυρα επιμένει, σύμφωνα με το sigmalive.com, ότι τα τουρκικά μαχητικά κινήθηκαν αποκλειστικά στον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους και δεν εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, αρνείται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρενόχληση των πτήσεων που μετέφεραν τους Ευρωπαίους υπουργούς Άμυνας προς τη Λευκωσία.

Η διατύπωση της τουρκικής πλευράς έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της Άγκυρας να παρουσιάσει το ψευδοκράτος ως οντότητα με δικό του εναέριο χώρο και δικαιοδοσία, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται διεθνώς μόνο από την Τουρκία. Από ελληνικής και κυπριακής πλευράς, η περιοχή θεωρείται μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την τουρκική στρατιωτική παρουσία στα κατεχόμενα να παραμένει κεντρικό ζήτημα του Κυπριακού.

Η τουρκική ανακοίνωση αναφέρεται και στις πτήσεις της 6ης Ιουνίου 2026, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, όπως σημειώνει, στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την 115η επέτειο της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας και του «Φεστιβάλ Νεολαίας και Αεροπορίας». Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι όλες οι δραστηριότητες έγιναν εντός καθορισμένης περιοχής πτήσεων και ότι δεν υπήρξε παραβίαση ελληνικού εναέριου χώρου.