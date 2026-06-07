Κύπρος: Τουρκική παρενόχληση με παρεμβολές στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια και σε αυτά των υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας

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Τουρκική παρενόχληση μέσω κλήσεως στον ασύρματο σημειώθηκε απόψε την Κυριακή κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως των ομολόγων του της Γαλλίας και Ολλανδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα «Φιλελεύθερος«, που φέρεται να επιβεβαίωνουν πηγές προσκείμενες στο Πεντάγωνο, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον Πύργο Ελέγχου του παράνομου αεροδρόμιου της Τύμπου στο ψευδοκράτος, ενώ απογειώθηκαν και δύο τουρκικά μαχητικά, που παρακολουθούσαν από απόσταση.

Τα δυο F-16 απογειώθηκαν από την Τύμπου κι έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές να παρακολουθούν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων υπουργών, που κατευθύνονταν στην Κύπρο.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο ενόψει του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας) που θα φιλοξενηθεί στη Λευκωσία αύριο Δευτέρα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρόμοιες ενέργειες έγιναν από την κατοχική δύναμη, και σε προηγούμενες άτυπες συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, που φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο.