Νίκος Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ θα χαλάσει τα σκηνοθετημένα σενάρια» – Διπλή επίθεση σε Τσίπρα-Μητσοτάκη

«Το ΠΑΣΟΚ θα χαλάσει τα σκηνοθετημένα σενάρια. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στους φίλους του κινήματος στο χωριό Καλέσια του Δήμου Ηρακλείου σήμερα το βράδυ.

«Μόνο το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχες στη Βουλή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες που έκαναν συντρίμμια το πολιτικό σύστημα της χώρας στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο; Έχουν ονοματεπώνυμο. Και τώρα βέβαια σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό σκηνικό του 2023, γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κ. Μητσοτάκη, όχι με τη δική μας αξιοπιστία, αλλά με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Το ΠΑΣΟΚ, όμως, είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα», επισήμανε με έμφαση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές Πρωθυπουργός. Άλλες τόσες ο κ. Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία; Για να πετύχουν τι; Για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όση έκαναν τις προηγούμενες φορές; Διότι ο λαός έχει μνήμη, που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται.

Ο ένας έλεγε -σε δύσκολα χρόνια για την οικονομία- ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα αλλάξει η ζωή μας προς το καλύτερο. Δεν έγινε. Υποσχόταν «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και τελικά πουλήθηκαν «κόκκινα» δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ στα funds, που σήμερα εκβιάζουν χιλιάδες πολίτες. Μίλησε για ποιοτική δημοκρατία και είχαμε τεράστιες θεσμικές κρίσεις στη Βουλή, στη Δικαιοσύνη, που άφησαν σοβαρές πληγές στο κράτος δικαίου. Σε αυτά βασίστηκε η νίκη του κ. Μητσοτάκη το 2019, ο οποίος υποσχέθηκε ότι τα μνημόνια είναι πίσω και μια καλύτερη ζωή είναι μπροστά. Ότι θα επουλώσει όποια πλήγματα υπέστη το κράτος δικαίου, ότι η Βουλή θα λειτουργεί όπως και η Δικαιοσύνη. Έγιναν αυτά πράξη; Αυτό πρέπει να αναλογιστεί ο ελληνικός λαός».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται πάνω στην αξιοπιστία, τα λίγα λόγια αλλά τις πολλές πράξεις.

«Δεν δέχομαι από τη μία ο κ. Μητσοτάκης να προτείνει στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης μία εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά ο κεντρικός τραπεζίτης να έχει τρεις εξαετίες. Δεν δέχομαι να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι «ναι» συμφωνεί μαζί μας και θέλει να αναθεωρήσει το άρθρο 86, ώστε να μην υπάρχει πλέγμα προστασίας του εκάστοτε υπουργού, αλλά να το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές για να μην ελέγξει η Δικαιοσύνη κανέναν δικό της υπουργό -και για την 717, το σκάνδαλο της τηλεδιοίκησης στην τραγωδία των Τεμπών, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τόσα άλλα» σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Ποια αξιοπιστία, λοιπόν, έχει η Νέα Δημοκρατία, όταν άλλα λένε και άλλα κάνουν συνεχώς; Όταν ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια, αλλά την αφήνει και επεκτείνεται σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής».

«Εμείς δεν οργανώσαμε ποτέ την πολιτική εξόντωση κανενός αντιπάλου μας, τον αντιμετωπίσαμε πολιτικά. Δεν χτυπήσαμε ποτέ κανέναν κάτω από τη μέση. Δεν οργανώσαμε ένα παρακράτος που δεν θέλει να πληρώσει, ένα παρακράτος που αποφεύγει να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη. Αυτό το παρακράτος εκδικείται σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και του predator. Το ΠΑΣΟΚ που ανέδειξε πρώτο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα πληρώσετε εσείς περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφέρθηκε στη δημογραφική κρίση και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα υποσημειώνοντας ότι «περιφερειακή ανάπτυξη δεν χαράσσεται με έναν χρεοκοπημένο ΟΠΕΚΕΠΕ και έναν κανονισμό του ΕΛΓΑ μη αναθεωρημένο και εγκλωβισμένο στο 2011».

Σχετικά με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αναρωτήθηκε δηκτικά: «Πέρασε ο τραμπουκισμος του κ. Ερντογάν; Αυτά είναι τα «ήρεμα νερά»; «Ήρεμα νερά» ήταν να μην μπορούμε να ποντίσουμε ένα καλώδιο, που είναι ενταγμένο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αυτά είναι τα «ήρεμα νερά», κ. Μητσοτάκη;»

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να εμπιστευτούν το Κίνημα και το επίτευγμα των ευρωεκλογών με την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ σε εκλογικές περιφέρειες στην Κρήτη να διευρυνθεί:

«Ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλά ένα σύμβολο, είναι χαραγμένος στην καρδιά κάθε Κρητικού, κάθε δημοκράτη. Από εδώ ξεκινάμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Από το δημοκρατικό Ηράκλειο, που έγινε πράσινο και μπορεί όχι απλά να ξαναγίνει πράσινο, αλλά να γίνει πράσινη όλη η Κρήτη και να είναι το φως και η ελπίδα για την πολιτική αλλαγή σε όλη τη χώρα. Γι’ αυτό σταθείτε υπερήφανοι, δυνατοί, ενωμένοι, μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν θα μας κάμψει κανείς. Αυτή η παράταξη άντεξε στα πιο δύσκολα, τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στη διχόνοια, απέναντι στον λαϊκισμό, απέναντι σε όσους νομίζουν ότι με τα παιχνίδια του παρασκηνίου, θα ξανάρθουν στο προσκήνιο. Εμείς με εσάς, αυτοί με τη διαπλοκή. Γι’ αυτό η νίκη είναι στα χέρια σας».

«Δεσμευόμαστε για κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης στο δίκτυο στους πραγματικούς παραγωγούς και στους δήμους»

Νωρίτερα, σε ομιλία του σε ειδική εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε έμφαση στη δίκαιη πράσινη μετάβαση και στην αύξηση της εξάρτησης της χώρας από το φυσικό αέριο.

«Κλιμάκωσαν οι κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της Νέας Δημοκρατίας την εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Η χώρα πριν την κρίση της Κριμαίας το 2014 είχε ελάχιστη εξάρτηση. Η κρίση αυτή έπρεπε να είναι καμπανάκι. Δεν έβλεπαν τι έρχεται;

Και για να δείτε το μέγεθος της φαυλότητας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε ότι ένας από τους λόγους που επιμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι η εξάρτησή μας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Σοβαρά, τώρα το καταλάβατε;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επέμεινε ότι «υπάρχει μια τεράστια μπίζνα που ήταν να δώσουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης στους μεγάλους οικονομικούς παίχτες. Γι’ αυτό οι πραγματικές ενεργειακές κοινότητες είναι σε αυτό το ποσοστό που αναφέρθηκε.

Έχετε όφελος από τις ενεργειακές κοινότητες; Τεράστιοι όφελος. Γιατί θα έφτιαχναν

μια νέα κουλτούρα του συνεταιρίζεσθαι. Διότι μέσω της φθηνής ενέργειας των ενεργειακών κοινότητων θα έμπαιναν σε συνεταιρισμούς μικροί παραγωγοί που θα είχαν χαμηλό κόστος παραγωγής.

Βλέπω συνεταιρισμούς να βάζουν τα εξαγώγιμα προϊόντα τους στα ψυγεία και αντί να είναι οι στέγες τους γεμάτες φωτοβολταϊκά, πληρώνουν υπέρογκο κόστος. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα.

Εμείς δεσμευόμαστε ως ΠΑΣΟΚ πως ό,τι έχει απομείνει από τον ενεργειακό χώρο, το 10 με 20% να πάει σε όρους σύνδεσης στους πραγματικούς παραγωγούς και στους δήμους. Να τελειώσει η πράσινη μετάβαση να είναι μπίζνα για λίγους».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την έλλειψη επενδύσεων στο δίκτυο και την αποθήκευση της ενέργειας.

«Θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Ήμουν ευρωβουλευτής. Με δικό μου νομοθετικό πλαίσιο πήραμε τα καναντέρ της πολιτικής προστασίας. Με δικό μου νομοθετικό πλαίσιο πήραμε και τα χρήματα για να έχουμε τη διασύνδεση νησιών -ηπειρωτικής Ελλάδας. Γιατί καθυστερήσαμε; Από το 2020 θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα. Δεν μπορεί, λοιπόν, να λες στην Ευρώπη: «Κάνε μια ενεργειακή λεωφόρο απ’ την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα για να μπορούμε να στείλουμε ενέργεια», όταν εσύ δεν έχεις κάνει δίκτυο στη χώρα σου» σημείωσε.

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας τονίζοντας ότι «όσο καθυστερεί και ο Πρωθυπουργός δεν προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα του έργου, που αφορά και αυτό την ενεργειακή μετάβαση, τι αποδεικνύεται; Πέρασε ο τραμπουκισμός του Ερντογάν. Ο τραμπουκισμός της «γαλάζιας πατρίδας». Ούτε σε αυτό έχουν μια καθαρή απάντηση».