Κασσελάκης για ΣΥΡΙΖΑ: Δείτε που κατάντησαν αυτό το ιστορικό κόμμα – Καμία απολύτως αυτοκριτική ή ειλικρίνεια

Με συνεχείς του αναρτήσεις στο Facebook και έντονο δηκτικό ύφος ο Στέφανος Κασσελάκης σχολιάζει την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο εξαπολύει βολές κατά πάντων σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Δείτε που κατάντησαν αυτό το ιστορικό κόμμα» ενώ σε άλλη ανάρτηση τονίζει: «η πραγματικότητα δείχνει ότι ο τελευταίος Πρόεδρος που κράτησε τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν….ο Στέφανος Κασσελάκης».

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε μία ανάρτηση στην οποία στηλιτεύει τα όσα λαμβάνουν χώρα στον ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για αλλοίωση της λαϊκής βούλησης και στοχεύοντας και τον Παύλο Πολάκη για τον οποίον σημειώνει πώς ήταν αυτός που πρωτοστάτησε στη σκευωρία εναντίον του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κασσελάκη:

«Καμία απολύτως αυτοκριτική ή ειλικρίνεια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Επιμένουν στο «ατύχημα», στην «περιπέτεια», στον «εκφυλισμό» Κασσελάκη ενώ η πραγματικότητα δείχνει ότι ο τελευταίος Πρόεδρος που κράτησε τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν….ο Στέφανος Κασσελάκης.

Μάλιστα υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο τελευταίος Πρόεδρος με αυτόνομα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ να είναι…ο Στέφανος Κασσελάκης!

Είναι ντροπή η αλλοίωση της λαϊκής βούλησης.

Ο εκφυλισμός βγαίνει από την πραγματικότητα της ζωής και όχι από τη γυάλα που έχουν δημιουργήσει μερικοί για να δικαιολογήσουν τις αντιδημοκρατικές πρακτικές τους.

Ο Παύλος Πολάκης που υποτίθεται θα με κέρδιζε στα ίσια, πρωτοστάτησε στην σκευωρία για το Πόθεν Έσχες, έβαλε πλάτη στο μπουζουξίδικο Γεροβασίλη-Τσίπρα και τώρα δεν μπορεί ούτε τον Φάμελο να κερδίσει σε ένα κόμμα που απροκάλυπτα ρευστοποιείται. Καταλήγει εσφαλμένα και απελπισμένα να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι παρενέβη στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών – λες και εκείνος έφερε 45.000 νέα μέλη στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ένα ιστορικό κόμμα εκφυλίζεται για να εκλεγεί βουλευτής ο κάθε Νυφούδης που τους έλεγε καραγκιόζηδες.

Συνιστώ ηρεμία και υπομονή. Η αλήθεια θα λάμψει στο τέλος.»

Δεύτερη ανάρτηση με αναφορά στον Κοτζιά

Σε δεύτερη ανάρτηση, ο Στέφανος Κασσελάκης, επικαλείται όσα είπε ο Νίκος Κοτζιάς περί διάλυσης, ελέγχου και ομηρίας του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας:

«Διόρθωσαν το λάθος».

«Έσωσαν το σπίτι τους».

Η δεύτερη ανάρτηση αναφέρει:

«Θα μπορούσε να είχε γίνει καταστατικό συνέδριο.

Θα μπορούσαμε να τελειώναμε με τις αργομισθίες και τις φράξιες.

«Διόρθωσαν το λάθος».

«Έσωσαν το σπίτι τους».

Και τώρα δείτε που κατάντησαν αυτό το ιστορικό κόμμα – όχι όπως το λέω εγώ αλλά όπως το λέει ο καλύτερος υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.»

Να σημειωθεί ότι πάντως υπήρχε ακόμα μία ανάρτηση στο Facebook από τον κ. Κασσελάκη, ένα βίντεο συγκεκριμένα, που δημοσιεύτηκε κάποια στιγμή νωρίτερα το Σάββατο και στην οποία ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο έγραφε στο συνοδευτικό κείμενο:

«Αποδέχεστε όντως ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ο «χρήσιμος ηλίθιος» για χατίρι κάποιου άλλου; Να φάτε τα χρήματα του ελληνικού λαού για την έμμεση καμπάνια ενός τρίτου;»