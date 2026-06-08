Σαντορίνη: Ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα μηχανή και παρέσυρε πεζό – Συνελήφθησαν οι γονείς του

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας προχώρησαν στη σύλληψη ανήλικου αλλοδαπού και των γονέων του, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πεζού στις 7 Ιουνίου 2026. Ο ανήλικος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια, ενώ οι γονείς του κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας.

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Ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
Έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του Πηγή: Zarpa news
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός ανήλικου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πεζού.
  • Ο ανήλικος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, όταν παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό.
  • Για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης οι γονείς του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του ΚΟΚ και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πεζού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο κατά το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης οι γονείς του ανήλικου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας του. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Οι συνθήκες του ατυχήματος, όπως αναφέρει το cycladesnews, διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές  Αρχές.

 

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