Σαντορίνη: Ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα μηχανή και παρέσυρε πεζό – Συνελήφθησαν οι γονείς του

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Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πεζού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο κατά το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης οι γονείς του ανήλικου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας του. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Οι συνθήκες του ατυχήματος, όπως αναφέρει το cycladesnews, διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.