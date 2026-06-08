Ελένη Καρακάση για την αναδοχή: «Περιμένουμε πότε το παιδί θα νιώσει έτοιμο να έρθει κοντά μας»

Στον καναπέ του «Super Κατερίνα» κάθισε το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου, η Ελένη Καρακάση. Η αγαπημένη ηθοποιός, μιλώντας με την Κατερίνα Καινούργιου, αναφέρθηκε και στη διαδικασία της αναδοχής, στην οποία βρίσκονται με τον σύζυγό της.

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου την ρώτησε πώς τα πάει με τις διαδικασίες της αναδοχής, η Ελένη Καρακάση απάντησε: «Είμαστε καλά. Δυσκολεύεται λίγο το παιδάκι που είμαστε κοντά. Περιμένουμε πότε εκείνο θα νιώσει έτοιμο να έρθει κοντά μας».

«Πλέον το σύστημα έχει απλοποιηθεί αρκετά, όσον αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι. Όταν πάρεις αυτή την απόφαση, ανεβάζεις τα χαρτιά που σου ζητάνε σε μία πλατφόρμα. Στην ίδια πλατφόρμα είναι και όλα τα παιδιά από τα ιδρύματα της Ελλάδας που είναι για υιοθεσία και αναδοχή.

Είναι διαφορετικές οι αιτήσεις αυτές. Εμείς κάναμε και τις δύο αιτήσεις, και για την αναδοχή, και για την υιοθεσία. Στην αναδοχή, ξεκινάς για ένα διάστημα και βασικά σε προετοιμάζουν και εσύ οφείλεις να προετοιμάσεις το παιδί, για να επιστρέψει ας πούμε στην οικογένεια του, στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για αυτό», εξήγησε η επιτυχημένη καλλιτέχνις στη συνέχεια.

Ακόμα, η Ελένη Καρακάση είπε πως: «Πάντα έχεις στο μυαλό σου, ότι το παιδί ο σκοπός είναι να γυρίσει. Μπορεί να μην γυρίσει, μπορεί και να το υιοθετήσεις αυτό το παιδί, ή να πάει σε κάποια άλλη οικογένεια, που να θέλει να υιοθετήσει. Δεν είναι απαραίτητο ο ανάδοχος να θέλει και να υιοθετήσει. Έχει μια άλλη δυσκολία. Η αναδοχή είναι αυτό το κομμάτι».