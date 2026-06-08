Αλέξανδρος Τσουβέλας για την κοινή δήλωση με τη σύντροφό του: «Δεν είμαι σωτήρας του διαδικτύου – Το κάνω για εμένα και την Εύα»

Το Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Εύα Καρύδη δημοσίευσαν μία κοινή δήλωση, έπειτα από διαδικτυακή επίθεση που δέχτηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Σε αυτή, τόνισαν ότι από εδώ και πέρα «κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης, έναντι οποιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο Νόμος ορίζει». Η κάμερα της εκπομπής του «Happy Day» συνάντησε τον επιτυχημένο κωμικό, και εκείνος τοποθετήθηκε για το θέμα.

Μιλώντας για τη κοινή δήλωση που δημοσίευσαν με τη σύντροφό του, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε ότι: «Δεν είναι μία 100% νομική οδός. Είναι μία πράξη που δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε ενέργεια, η οποία είναι παράνομη απέναντι στη προσωπική μας ζωή».

«Δεν είμαι σωτήρας του διαδικτύου, δεν φοράω κάποια μπέρτα. Το κάνω για εμένα, τη προσωπική μου ζωή και την Εύα. Έχω πράγματα να προσφέρω στο διαδίκτυο, έτσι και αλλιώς κάθε μέρα εκεί είμαι, εκεί θα με βρείτε», εξήγησε αμέσως μετά.

Επιπλέον, ο ταλαντούχος κωμικός ανέφερε πως: «Πάντα ήμουν πολύ καλά ψυχολογικά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η σύντροφός μου είναι πολύ καλά. Είμαι εγώ εδώ. Όσο είμαι εγώ εδώ, είναι όλα καλά».