Πάνος Μιχαλόπουλος για την ενδεχόμενη τηλεοπτική επιστροφή του: «Μου έγινε πρόταση…»

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος εδώ και αρκετά χρόνια έχει αποφασίσει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, με το κοινό όμως να ζητάει την επιστροφή του είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο. Το όνειρο μίας μεγάλης μερίδας του κόσμου, φαίνεται πως είναι κοντά στο να εκπληρωθεί, με τον ηθοποιό σε συνέντευξή του στον Νίκο Νικόλιζα για την «Espresso», να επιβεβαιώνει την πληροφορία που τον θέλει αρκετά κοντά στο να εμφανιστεί ξανά στην μικρή οθόνη.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης επιβεβαιώνοντας την είδηση, ανέφερε πως: «Η αλήθεια είναι, επειδή σας έχω εμπιστοσύνη και σε γνωρίζω πολλά πολλά χρόνια, ότι μου έγινε πρόταση από τον Πάνο Αμαραντίδη, που τον θεωρώ πάνω από συνεργάτη μου. Είμαστε σαν οικογένεια και έχουμε κάνει μαζί μια τεράστια τηλεοπτική επιτυχία, το “Η ώρα η καλή”.

Μου είχε κάνει, λοιπόν, πριν από δύο μήνες μια πρόταση. Είχε στα χέρια του ένα πρότζεκτ από την ιταλική Rai και μου είπε “αν ευοδωθεί αυτή η πρόταση στον Alpha, που σε θέλουν πάρα πολύ, θα πεις το ναι;” Του είπα, λοιπόν, αμέσως “θα το κάνω μόνο για σένα”. Εκεί μείναμε. Δεν έχω στα χέρια μου ούτε κείμενα ούτε τίποτα άλλο. Του έχω τυφλή εμπιστοσύνη γιατί θεωρώ πως τα χρόνια που δουλέψαμε μαζί ήταν τα ωραιότερα χρόνια στην επαγγελματική μου πορεία».

«Εγώ παίρνω αποφάσεις εντελώς με την καρδιά και το συναίσθημα»

Σε άλλο σημείο, ο Πάνος Μιχαλόπουλος εξήγησε ότι: «Όπως πήρα την απόφαση τη δεκαετία του 2000 και είπα ότι δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω στο επάγγελμά μου και πρέπει να βάλω τελεία, έτσι τώρα πήρα και την απόφαση να πω το “ναι”. Εγώ παίρνω αποφάσεις εντελώς με την καρδιά και το συναίσθημα. Δεν έχω ούτε πρεμούρα ούτε στερητικό σύνδρομο για το επάγγελμά μου. Τα έχω κάνει όλα και τα έχω γευτεί όλα στο επάγγελμά μου. Είμαι πλήρης».

«Νομίζω ότι το θέλουν πάρα πολύ ο τηλεοπτικός σταθμός και η παραγωγή. Θέλουν μία επανεμφάνιση δική μου και αυτό είναι πολύ τιμητικό. Δεν ξέρω ούτε τον ρόλο που θα παίξω ούτε τα κείμενα.

Το φορμάτ που θέλουν να φέρουν από τη Rai είναι κάτι το διαφορετικό. Εγώ αυτό που ξέρω και ζήτησα, είναι να μην κουράζομαι πολύ», σημείωσε.

«Εγώ, πάντως, έχω πει το “ναι” για αυτό το φορμάτ και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Πάνο. Είναι κάτι που ο κόσμος μού το ζητάει όπου και αν πηγαίνω, και επίσης δεν έχω εκτεθεί στα ΜΜΕ όλα αυτά τα χρόνια», τόνισε.

Σε ερώτηση για το αν βλέπει τηλεόραση, ο ηθοποιός απάντησε: «Βλέπω μόνο αθλητικά και διαβάζω αρκετά βιβλία».