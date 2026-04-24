MasterChef 2026: Επική ανατροπή στο διαγωνισμό μαγειρικής – Ζήτησε να αποχωρήσει και ας μην είχε τη χειρότερη προσπάθεια – «Μπορώ να φύγω σήμερα;»

Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

MasterChef

Απώλεια μέτρησε η μπλε μπριγάδα του MasterChef το βράδυ της Πέμπτης, καθώς στη δοκιμασία αποχώρησης βρέθηκαν αποκλειστικά δικά της μέλη. Η Wassan, ο Χάρης, ο Μιχάλης και η Κωνσταντίνα κλήθηκαν να παλέψουν για την παραμονή τους στον διαγωνισμό, σε μια βραδιά με έντονη πίεση και συναισθηματική φόρτιση.

Οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι φόρεσαν τις μαύρες ποδιές και επιχείρησαν να αντιγράψουν ένα απαιτητικό γλυκό, το οποίο παρουσίασε ο καλεσμένος σεφ Δημήτρης Χρονόπουλος. Οι κριτές και ο φιλοξενούμενος σεφ δοκίμασαν στη συνέχεια τα πιάτα χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον παίκτη ανήκει το καθένα, όπως συμβαίνει σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού.

Ο Χάρης ήταν ο πρώτος παίκτης που εξασφάλισε την παραμονή του, ανεβαίνοντας ασφαλής στον εξώστη. Έτσι, η τελική κρίση αφορούσε τη Wassan, τον Μιχάλη και την Κωνσταντίνα, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται λίγο πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τη βαθμολογία των κριτών, η Κωνσταντίνα συγκέντρωσε 27 βαθμούς και είχε τη χαμηλότερη επίδοση στη δοκιμασία. Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε στην αποχώρησή της από το MasterChef, σηματοδοτώντας το τέλος της πορείας της στον διαγωνισμό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση της Wassan, η οποία θέλησε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή της προς τη συμπαίκτριά της. «Μπορώ να φύγω σήμερα; Αλήθεια. Γίνεται; Είμαι έτοιμη να φύγω, αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να φύγει κάποιος άλλος. Η Κωνσταντίνα δεν πρέπει να φύγει. Πραγματικά έτσι νιώθω», είπε, αιφνιδιάζοντας τους πάντες στο πλατό.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ωστόσο, της υπενθύμισε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού δεν επιτρέπουν μια τέτοια εξέλιξη. Έτσι, η διαδικασία ολοκληρώθηκε κανονικά, με τη Wassan να ανεβαίνει συγκινημένη στον εξώστη και την Κωνσταντίνα να αποχαιρετά λίγα λεπτά αργότερα τους συμπαίκτες της.

