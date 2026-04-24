Μιλγουόκι Μπακς: Ο Τέιλορ Τζένκινς ο νέος προπονητής των «ελαφιών», ανοιχτό το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Τέιλορ Τζένκινς προβάλλει ως ο νέος προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια. Ο 42χρονος τεχνικός αναμένεται να αντικαταστήσει τον Γκλεν «Ντοκ» Ρίβερς, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.

Την ίδια στιγμή, το αν ο Τζένκινς θα είναι τελικά και ο προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραμένει ανοιχτό. Κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά, καθώς το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ στα «Ελάφια» δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Ο Τζένκινς γνωρίζει ήδη το περιβάλλον των Μπακς. Ο ίδιος είχε βρεθεί στον πάγκο της ομάδας τη σεζόν 2018-19, ως άμεσος συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ. Η παρουσία του εκεί του δίνει γνώση της φιλοσοφίας και της λειτουργίας του οργανισμού.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός προπονητής ανέλαβε τους Μέμφις Γκρίζλις. Ο ίδιος εργάστηκε ως head coach της ομάδας από το 2019 έως και φέτος. Στο διάστημα αυτό, οι Γκρίζλις κατέγραψαν ρεκόρ 250-214 στην κανονική περίοδο και 9-14 σε τρεις συμμετοχές στα playoffs.