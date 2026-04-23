Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Η αποτυχημένη προσπάθεια επανασύνδεσης και το έγκλημα – Είχε συλληφθεί παλιότερα ο δράστης – ΒΙΝΤΕΟ

Η σχέση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη με τον 40χρονο πρώην σύντροφό της περιγράφεται ως βαθιά τοξική και ασφυκτικά ελεγκτική. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας τη ζήλευε παθολογικά, επιδίωκε να γνωρίζει κάθε της κίνηση και είχε φτάσει στο σημείο να τοποθετήσει GPS στο αυτοκίνητό της. Το περιβάλλον της υπόθεσης αποτυπώνει μια σχέση στην οποία εκείνος αντιμετώπιζε τη γυναίκα ως κτήμα του και όχι ως σύντροφό του.

Η 43χρονη κατάφερε να βρει τη δύναμη και τον τρόπο να απομακρυνθεί από κοντά του. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό σήμερα Πέμπτη, ο 40χρονος επιχείρησε να πετύχει επανασύνδεση, αλλά οι προσπάθειές του δεν είχαν αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο πληροφοριών, η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως όξυνε ακόμη περισσότερο τη συμπεριφορά του, οδηγώντας στην τραγική κατάληξη, τη γυναικοκτονία στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Mega, ο 40χρονος καταπίεζε τη γυναίκα, εκείνη δεν άντεξε και αποφάσισε να χωρίσουν. Εκείνος, όμως, δεν αποδέχθηκε ποτέ τον χωρισμό. Η σχέση τους είχε διάρκεια περίπου ενός έτους, ενώ οι δυο τους ήταν χωρισμένοι τους τελευταίους δύο μήνες. Το ρεπορτάζ περιγράφει μια προβληματική σχέση με συνεχή σημάδια καταπίεσης, καθώς ο άνδρας τη ζήλευε έντονα, οι εντάσεις ήταν διαρκείς και η ανάγκη του για έλεγχο ήταν συνεχής.

Ακόμη και μετά τον χωρισμό, ο 40χρονος φέρεται να συνέχισε με εμμονικό τρόπο τις προσπάθειες προσέγγισης. Όπως είπε ο γιος της γυναίκας, εκείνη την περίοδο έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου της. Ο ίδιος το παραδέχθηκε και ζήτησε συγγνώμη, χωρίς όμως να αλλάξει συμπεριφορά.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι, σε όλη τη διάρκεια των 12 μηνών της σχέσης, τα σημάδια ήταν εμφανή. Ο άνδρας είχε ξεσπάσματα και εμφανιζόταν χειριστικός. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, πολλοί τον γνώριζαν, όμως λίγοι του μιλούσαν, καθώς φέρεται να ήταν ένας απόμακρος χαρακτήρας. Ο αδελφός της 43χρονης περιέγραψε τη στάση του λέγοντας: «Από την πρώτη στιγμή ήταν νευρικός».

«Επιτέλους ξεμπέρδεψα»

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η μαρτυρία που μεταδόθηκε από το Mega για την περίοδο μετά τον χωρισμό. Μάρτυρας ανέφερε ότι το μόνο που είχε ακούσει να λέει η Ελευθερία εκείνο το διάστημα ήταν «επιτέλους ξεμπέρδεψα». Η ίδια μαρτυρία συνοδεύτηκε και από τη φράση: «Είχαν εντάσεις».

Το αξιοσημείωτο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι ότι το τελευταίο διάστημα ο 40χρονος είχε δημιουργήσει άλλη σχέση. Παρ’ όλα αυτά, φέρεται να είχε γίνει σκιά της Ελευθερίας, παρότι είχαν ήδη χωρίσει. Παράλληλα, αναφέρεται ότι τον Μάρτιο η 43χρονη είχε αναρτήσει ένα τραγούδι που γράφτηκε για γυναίκες που κακοποιήθηκαν.

Πλέον, περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να δώσουν οι ιδιόχειρες σημειώσεις του 40χρονου. Τα στοιχεία αυτά εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη αποτύπωση του ψυχολογικού και πραγματικού πλαισίου μέσα στο οποίο εξελίχθηκε η υπόθεση.

Είχε συλληφθεί από την Ομάδα ΔΙΑΣ ο 40χρονος

Πάντως, ο 40χρονος δεν ήταν εντελώς άγνωστος στις αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί. Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, τον Δεκέμβριο του 2021, τον σταμάτησαν στο Ηράκλειο. Αρχικά έψαξαν το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια το τσαντάκι μέσης που φορούσε. Εκεί, σύμφωνα με το STAR εντόπισαν ένα αυτοσχέδιο όπλο- στυλό. Επρόκειτο για αυτοσχέδιο λειτουργικό μηχανισμό εκτόξευσης φυσιγγίων 14 εκατοστών, με ένα φυσίγγιο μέσα, έτοιμο προς χρήση.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Για αυτό και είχε συλληφθεί για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Μαρτυρία – κλειδί πριν τη δολοφονία

Σύμφωνα με την αποκλειστική μαρτυρία αυτόπτη και αυτήκοου μάρτυρα που μίλησε στο ΕΡΤnews, η 43χρονη έφτασε πρώτη στο σημείο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίστηκε ο δράστης με δίκυκλο. Ο μάρτυρας περιγράφει ότι δεν άκουσε τον ήχο της μηχανής αρχικά, παρά μόνο τη στιγμή που το όχημα σταμάτησε πίσω από τις καλαμιές.

Η γυναίκα μιλούσε έντονα και με φορτισμένο ύφος, ενώ ο άνδρας εμφανιζόταν πιο ήρεμος και χαμηλόφωνος. Όπως σημείωσε, η ένταση ήταν εμφανής.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή, ο άνδρας φαίνεται να την έπεισε να μετακινηθούν προς το κοντινό εκκλησάκι, σε απόσταση περίπου 60 μέτρων από το αρχικό σημείο συνάντησης.

«Σταμάτησε, τον περίμενε η κοπέλα με το άσπρο αυτοκίνητο. Μιλούσαν για λίγη ώρα φωνάζοντας και μετά έφυγαν προς το εκκλησάκι. Πιο έντονα ακουγόταν η φωνή της. Μετά ακούστηκε ο πυροβολισμός», περιέγραψε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ.

Η κηδεία της Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας τριών παιδιών, θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή στις 13:00 από τον ναό του Αγίου Γεωργίου, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00. Εκεί, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι θα της πουν το τελευταίο «αντίο».