Εύβοια: Νέος σεισμός 4,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα

Μια νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στη Βόρεια Εύβοια στις 05:13 τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/6, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους. Ο σεισμός, που συνέβη 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας, έρχεται λίγες ώρες μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 05:13 τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/6 στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους.
  • Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός συνέβη 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας σε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων.
  • Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής.

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Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 05:13 τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/6 στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός συνέβη 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας σε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα πριν ξημερώσει και μια πιο ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ.

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