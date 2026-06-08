Εύβοια: Νέος σεισμός 4,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα

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Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 05:13 τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/6 στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός συνέβη 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας σε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα πριν ξημερώσει και μια πιο ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ.