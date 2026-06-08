Εύβοια: Νέος σεισμός 3,5 Ρίχτερ μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δραστηριότητα

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Εύβοια, προσθέτοντας ακόμη μία δόνηση στην έντονη σεισμική ακολουθία που καταγράφεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει αισθητός σε ευρύτερες περιοχές.

Η νέα δόνηση έρχεται σε συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας των προηγούμενων ημερών, η οποία κορυφώθηκε με σεισμό 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητός και στην Αττική.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11,2 χιλιόμετρα.