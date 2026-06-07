Νέος ισχυρός σεισμός αισθητός στην Αττική – 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο την Εύβοια

Ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν τη 1:00 το μεσημέρι στην Εύβοια οι οποίες έγιναν αισθητές και στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η πρώτη δόνηση εντάσεως 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:58 το μεσημέρι. 6 χλμλ ΝΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5χλμ γεγονός που έκανε πολύ αισθητή τη δόνηση σε όμορες περιοχές όπως στη Μαγνησία.

Ακολούθησε και δεύτερος σεισμός εντάσεως 5,2 Ρίχτερ, 2 χλμ ΑΝΑ του Προκοπίου Ευβοίας, επίσης σε εστιακό βνάθος 5χλμ.