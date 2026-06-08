Ισχυρός σεισμός 8,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 8,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), ενώ από τις ΗΠΑ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως σχετικά επιφανειακός, όπως ανέφερε το GFZ.

Νωρίτερα, το GFZ είχε εκτιμήσει ότι ο σεισμός ήταν 7,3 Ρίχτερ.

Το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε απειλή για τσουνάμι.

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχει πιθανή απειλή για τσουνάμι σε περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη σεισμική δραστηριότητα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ οι αρχές της περιοχής παρακολουθούν την κατάσταση και εξετάζουν πιθανές επιπτώσεις.

Η ισχύς του σεισμού προκαλεί αυξημένη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας όπου σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί.