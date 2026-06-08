Ισχυρός σεισμός 8,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 8,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), ενώ από τις ΗΠΑ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως σχετικά επιφανειακός, όπως ανέφερε το GFZ.
Νωρίτερα, το GFZ είχε εκτιμήσει ότι ο σεισμός ήταν 7,3 Ρίχτερ.
Το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε απειλή για τσουνάμι.
ADVISORY: TSUNAMI WARNING
Tsunami Information No.1
Date and Time: 08 Jun 2026 – 07:37 AM
Magnitude = 7.0
Depth = 010 kilometers
Location = 05.99°N, 125.17°E – Offshore Saranganihttps://t.co/3huU5QkmS2 pic.twitter.com/Xk0sBYnwmP
— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 7, 2026
Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχει πιθανή απειλή για τσουνάμι σε περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη σεισμική δραστηριότητα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ οι αρχές της περιοχής παρακολουθούν την κατάσταση και εξετάζουν πιθανές επιπτώσεις.
Η ισχύς του σεισμού προκαλεί αυξημένη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.
Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας όπου σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί.