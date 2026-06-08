IDF: Ανακοίνωσε έρευνα για τον θάνατο του 7 μηνών μωρού Παλαιστινίων που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά

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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή 7/6 ότι ξεκίνησε έρευνα για το θάνατο ενός παλαιστίνιου βρέφους επτά μηνών που σκοτώθηκε το Σάββατο 6/6/2026, από ισραηλινά πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ σκοτώθηκε και οι γονείς του τραυματίσθηκαν ελαφρά όταν οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της οικογένειας στην πόλη της Χεβρώνας, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Ο στρατός ανακοίνωσε, έπειτα από προκαταρκτική έρευνα, ότι ένας από τους στρατιώτες του άνοιξε πυρ «εναντίον αμάχων», που δεν ήταν ύποπτοι, αφού «το όχημά τους επιτάχυνε κατευθυνόμενο προς τους στρατιώτες».

«Στη βάση των συμπερασμάτων της προκαταρκτικής έρευνας, αποφασίσθηκε να διεξαχθεί έρευνα από το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση.

«Στη συνέχεια τα συμπεράσματα θα διαβιβασθούν στο γραφείο του στρατιωτικού επιτρόπου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Δυτική Όχθη του Ιορδάνη βρίσκεται υπό στρατιωτική κατοχή από το Ισραήλ από το 1967.

Πηγέ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP