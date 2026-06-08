IDF: Ανακοίνωσε έρευνα για τον θάνατο του 7 μηνών μωρού Παλαιστινίων που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή 7/6 ότι ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατο ενός παλαιστίνιου βρέφους επτά μηνών, του Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ, που σκοτώθηκε το Σάββατο 6/6/2026, από ισραηλινά πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το βρέφος σκοτώθηκε και οι γονείς του τραυματίστηκαν ελαφρά όταν οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της οικογένειας στη Χεβρώνα, με τον στρατό να αναφέρει ότι στρατιώτης πυροβόλησε «εναντίον αμάχων» μετά την επιτάχυνση του οχήματός τους προς τους στρατιώτες.

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Διεθνή Νέα

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Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ στο αυτοκίνητο της οικογένειας κοντά στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς πήγαιναν να επισκεφθούν τη γιαγιά του βρέφους [Amer Shallodi/Anadolu]
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το θάνατο ενός παλαιστίνιου βρέφους επτά μηνών που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
  • Ο Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ σκοτώθηκε και οι γονείς του τραυματίσθηκαν ελαφρά, όταν ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της οικογένειας. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης άνοιξε πυρ «εναντίον αμάχων» επειδή «το όχημά τους επιτάχυνε κατευθυνόμενο προς τους στρατιώτες».
  • Μετά την προκαταρκτική έρευνα, αποφασίσθηκε να διεξαχθεί έρευνα από το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας, με τα συμπεράσματα να διαβιβάζονται στο γραφείο του στρατιωτικού επιτρόπου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή 7/6 ότι ξεκίνησε έρευνα για το θάνατο ενός παλαιστίνιου βρέφους επτά μηνών που σκοτώθηκε το Σάββατο 6/6/2026, από ισραηλινά πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

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Ο Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ σκοτώθηκε και οι γονείς του τραυματίσθηκαν ελαφρά όταν οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της οικογένειας στην πόλη της Χεβρώνας, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Ο στρατός ανακοίνωσε, έπειτα από προκαταρκτική έρευνα, ότι ένας από τους στρατιώτες του άνοιξε πυρ «εναντίον αμάχων», που δεν ήταν ύποπτοι, αφού «το όχημά τους επιτάχυνε κατευθυνόμενο προς τους στρατιώτες».

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«Στη βάση των συμπερασμάτων της προκαταρκτικής έρευνας, αποφασίσθηκε να διεξαχθεί έρευνα από το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση.

«Στη συνέχεια τα συμπεράσματα θα διαβιβασθούν στο γραφείο του στρατιωτικού επιτρόπου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Δυτική Όχθη του Ιορδάνη βρίσκεται υπό στρατιωτική κατοχή από το Ισραήλ από το 1967.

Πηγέ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

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