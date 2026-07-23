Πέθανε ο συνθέτης και λογοτέχνης Γιώργος Σταυριανός σε ηλικία 77 ετών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο συνθέτης, λογοτέχνης και πανεπιστημιακός Γιώργος Σταυριανός, ο οποίος άφησε πίσω του πολυετή παρουσία στη μουσική, στη λογοτεχνία και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Ο Γιώργος Σταυριανός καταγόταν από το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Φλώρινα. Εκεί δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συμμετείχε ενεργά στην πολιτιστική ζωή της περιοχής.

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο και πραγματοποίησε τις πανεπιστημιακές σπουδές του στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Νανσί της Γαλλίας. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στον χώρο της μουσικής, της λογοτεχνίας και της εκπαίδευσης.

Η πρώτη δισκογραφική δουλειά

Ο Γιώργος Σταυριανός έκανε την πρώτη δισκογραφική εμφάνισή του το 1982 με τον δίσκο «Έρημη πόλη», τον οποίο ενορχήστρωσε ο Δημήτρης Λέκκας και ερμήνευσε η Μαρία Δημητριάδη.

Στον ίδιο δίσκο συμμετείχαν ο Ανδρέας Μικρούτσικος και ο Κώστας Θωμαΐδης. Ανάμεσα στα τραγούδια του δίσκου ήταν και το «Ήσουνα φεγγάρι», σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο συνθέτης κυκλοφόρησε συνολικά 17 δισκογραφικές δουλειές και συνεργάστηκε με σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Νότης Μαυρουδής.

Στις γνωστότερες δημιουργίες του περιλαμβάνονται τα τραγούδια «Ήσουνα φεγγάρι», «Η Ελένη», «Ώρες μου χρωματιστές», «Ο καημός της φυσαρμόνικας» και «Στα ξανθά σου μαλλιά».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η διεθνής παρουσία του «Secret Love»

Η μουσική του απέκτησε διεθνή παρουσία μέσα από το ορχηστρικό άλμπουμ «Secrets». Το κομμάτι «Secret Love» συμπεριλήφθηκε σε δεκάδες μουσικές συλλογές του εξωτερικού και έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τη συλλογή «Buddha Bar III».

Έργα του διασκευάστηκαν και ερμηνεύτηκαν από καλλιτέχνες του εξωτερικού. Παράλληλα, ο ίδιος συνεργάστηκε με ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Νταλάρας, η Γλυκερία, η Ελένη Βιτάλη, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Παντελής Θαλασσινός.

Στη δημιουργική του διαδρομή συνεργάστηκε επίσης με στιχουργούς, όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Φίλιππος Γράψας, ο Χρίστος Παπαδόπουλος, η Μυρτώ Κοντοβά και ο Μάκης Τσίτας.

Παράλληλα με τη μουσική δραστηριότητά του, ο Γιώργος Σταυριανός ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, διατηρώντας μέχρι τα τελευταία χρόνια ενεργή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα