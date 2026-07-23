ΕΛΣΤΑΤ: 5,4 εκατ. πολίτες πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι το 2025 – Πόσα ξόδεψαν

Συνολικά 5,4 πολίτες της χώρας, όλων των ηλικιών πραγματοποίησαν πέρυσι τουλάχιστον ένα ταξίδι είτε για προσωπικούς λόγους είτε για επαγγελματικούς λόγους, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Τα ίδια στοιχεία έδειξαν πως έγιναν 9,6 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 7,2% στα άτομα και 11% στα ταξίδια, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2024. Οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 85,8 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 4.122,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,5% και 11,3%, αντίστοιχα.

Επίσης από την ίδια έρευνα, με έτος αναφοράς το 2025 προέκυψαν τα εξής:

Τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, ανήλθαν σε 4,6 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση κατά 8,4%.

Πραγματοποιήθηκαν 8,2 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση κατά 13%, σε σύγκριση με το 2024. Οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 74,3 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 3.860,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,4% και 12,5%, αντίστοιχα. Από τα ταξίδια αυτά, το 97% αφορούσε σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους (ανάπαυση, αναψυχή, διακοπές, επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους, λοιποί προσωπικοί λόγοι) και το 3% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους.

Ειδικότερα, από τη σύγκριση των στοιχείων των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους το 2025 με τα αντίστοιχα του 2024, παρατηρείται αύξηση κατά 8,7% στον αριθμό των ημεδαπών τουριστών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι, κατά 13,7% στον αριθμό των ταξιδιών, κατά 13,3% στις δαπάνες και κατά 7,4% στις διανυκτερεύσεις.

Σχετικά με τις ηλικιακές ομάδες, η σημαντικότερη αύξηση του αριθμού ημεδαπών τουριστών σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το 2024, παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών, με μεταβολή 24%. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα παρατηρείται αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των ταξιδιών κατά 28,5%, των δαπανών κατά 21% και των διανυκτερεύσεων κατά 12,1%.

Ως προς τη διάρκεια διαμονής, η σημαντικότερη αύξηση σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το 2024, παρατηρείται στον αριθμό των ταξιδιών διάρκειας από 1 έως 3 διανυκτερεύσεις, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε κατά 26,7%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 21,6% και οι διανυκτερεύσεις κατά 27,8%.

Αναφορικά με τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των προσωπικών ταξιδιών, 5,3 εκατομμύρια ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς, 1,4 εκατομμύρια ταξίδια με εναέρια μέσα και 1,3 εκατομμύρια με θαλάσσια μέσα. Τα ταξίδια με χερσαία μέσα παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με αντίστοιχη μεταβολή κατά 12,6%.

Όσον αφορά στο είδος του καταλύματος που χρησιμοποιήθηκε για τα προσωπικά ταξίδια, για το 52,1% των ταξιδιών αυτών χρησιμοποιήθηκαν μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, παρουσιάζοντας αύξηση 13,1%. Οι διανυκτερεύσεις ανέρχονται στο 71,6% του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων. Αντίστοιχα, για το 47,9% των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους έγινε χρήση ενοικιαζόμενων καταλυμάτων. Τα ταξίδια αυτά παρουσίασαν αύξηση 14,3% και οι διανυκτερεύσεις 16,1%.

Αναφορικά με τη διάρκεια των ταξιδιών και την αντίστοιχη μέση ημερήσια συνολική δαπάνη, παρατηρείται ότι το 40,7% των προσωπικών ταξιδιών στο εσωτερικό και το 49,5% στο εξωτερικό διήρκησαν 4- 7 ημέρες, με μέση ημερήσια συνολική δαπάνη 76,7 ευρώ και 152,7 ευρώ, αντίστοιχα.