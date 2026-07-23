Ακατάσχετα επιδόματα: Ποια δεν μπορεί να δεσμεύσει η Εφορία και τι να κάνετε αν γίνει λάθος

Αρκετά κρατικά επιδόματα θεωρούνται ακατάσχετα από την Εφορία για οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ το άρθρο περιγράφει τη διαδικασία δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού και τις ενέργειες που απαιτούνται σε περίπτωση λανθασμένης κατάσχεσης. Παρέχεται αναλυτική λίστα των επιδομάτων που προστατεύονται από κατάσχεση, καθώς και οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού.

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Oικονομία

επιδόματα έγγραφα
Photo: Freepik
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπάρχουν αρκετά κρατικά επιδόματα που δεν μπορούν να δεσμευθούν από την Εφορία για τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς θεωρούνται από τον νόμο ως ακατάσχετα.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται λάθη από το δημόσιο και η Εφορία «βάζει χέρι» στα επιδόματα αυτά. Για να αποφευχθούν αυτά, το ιδανικό είναι να δηλώσει ο φορολογούμενος τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό.
  • Η διαδικασία για τη δήλωση ενός και μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ΑΑΔΕ ή του gov.gr. Τα ποσά των ακατάσχετων επιδομάτων δεν μετράνε στο μηνιαίο ακατάσχετο όριο των 1.600 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Υπάρχουν αρκετά κρατικά επιδόματα που δεν μπορούν να δεσμευθούν από την Εφορία για τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς θεωρούνται από τον νόμο ως ακατάσχετα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ενδεικτικά, κάποια από αυτά είναι:

  • Το επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ
  • Το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας
  • Τα αναπηρικά προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ
  • Το επίδομα στέγασης του ΟΠΕΚΑ
  • Το επίδομα θέρμανσης
  • Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Το επίδομα παιδιού (Α21)
  • Το επίδομα γέννησης
  • Τα χρηματικά έπαθλα της φορολοταρίας
  • Το επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Το επίδομα αναδοχής
  • Το επίδομα μητρότητας
  • Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
  • Oι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ
  • Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
  • Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Το ετήσιο εφάπαξ επίδομα των 300 ευρώ σε συνταξιούχους  κλπ

Τι ισχύει για τα λάθη και τη μη δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού

 Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται λάθη από το δημόσιο και η Εφορία «βάζει χέρι» στα επιδόματα αυτά, με αποτέλεσμα ο δικαιούχος να βρίσκεται αντιμέτωπος με δυσάρεστες εκπλήξεις. Για να αποφευχθούν λοιπόν αυτά, το ιδανικό είναι να δηλώσει ο φορολογούμενος τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό ως λογαριασμό, όπου θα γίνεται η εξόφληση των ανωτέρων.

Εάν, στην περίπτωση αυτή δεν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ο τραπεζικός λογαριασμός, όπου πιστώνεται το ποσό του επιδόματος, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες για να του επιστραφούν τα χρήματα που του κατασχέθηκαν. Αναλυτικά:

  • Αρχικά, θα πρέπει να επισκεφθεί την αρμόδια τράπεζα και να λάβει ένα αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, όπου θα αναφέρεται το ποσό του επιδόματος που του έχει γίνει η πίστωση.
  • Μετά θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ.

Η διαδικασία για τη δήλωση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορολογούμενος για να δηλώσει έναν και μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό, όπου θα είναι είτε δικαιούχος είτε συνδικαιούχος είναι τα παρακάτω. Αναλυτικά:

  • Πρώτον, θα πρέπει να επισκεφθεί https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/ και να κλικάρει στο πλαίσιο «Εφαρμογές ».
  • Δεύτερον, θα πρέπει να επιλέξει το «Πολίτες», να πάει στο γράμμα Α και να κλικάρει στο «Ακατάσχετος λογαριασμός».
  • Τρίτον, θα πρέπει να πατήσει στο «Είσοδος στην Εφαρμογή». Βγαίνει ένα πλαίσιο, όπου στο Όνομα χρήστη: γράφει το Ονοματεπώνυμο του και στον Κωδικό πρόσβασης: βάζει τον κωδικό του taxisnet.
  • Τέταρτον, θα πρέπει να επιλέξει το «Είσοδος», να συμπληρώσει το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση.
  • Πέμπτον, θα πρέπει να πατήσει αποθήκευση/εκτύπωση του αποδεικτικού, εάν είναι απαραίτητο (για τράπεζες που δεν έχουν ενταχθεί πλήρως).

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής, μετά η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει σχετικά τις τράπεζες και ο έλεγχος/έγκριση γίνεται αυθημερόν.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και μέσω του gov.gr .

Διευκρινίζεται πως, τα ποσά των ακατάσχετων επιδομάτων «δεν μετράνε » στο να καλυφθεί το μηνιαίο ακατάσχετο όριο των 1.600 ευρώ.

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