Ακατάσχετα επιδόματα: Ποια δεν μπορεί να δεσμεύσει η Εφορία και τι να κάνετε αν γίνει λάθος

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Υπάρχουν αρκετά κρατικά επιδόματα που δεν μπορούν να δεσμευθούν από την Εφορία για τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς θεωρούνται από τον νόμο ως ακατάσχετα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ενδεικτικά, κάποια από αυτά είναι:

Το επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ

Το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας

Τα αναπηρικά προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Το επίδομα στέγασης του ΟΠΕΚΑ

Το επίδομα θέρμανσης

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το επίδομα παιδιού (Α21)

Το επίδομα γέννησης

Τα χρηματικά έπαθλα της φορολοταρίας

Το επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Το επίδομα αναδοχής

Το επίδομα μητρότητας

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Oι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ

Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Το ετήσιο εφάπαξ επίδομα των 300 ευρώ σε συνταξιούχους κλπ

Τι ισχύει για τα λάθη και τη μη δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού

Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται λάθη από το δημόσιο και η Εφορία «βάζει χέρι» στα επιδόματα αυτά, με αποτέλεσμα ο δικαιούχος να βρίσκεται αντιμέτωπος με δυσάρεστες εκπλήξεις. Για να αποφευχθούν λοιπόν αυτά, το ιδανικό είναι να δηλώσει ο φορολογούμενος τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό ως λογαριασμό, όπου θα γίνεται η εξόφληση των ανωτέρων.

Εάν, στην περίπτωση αυτή δεν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ο τραπεζικός λογαριασμός, όπου πιστώνεται το ποσό του επιδόματος, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες για να του επιστραφούν τα χρήματα που του κατασχέθηκαν. Αναλυτικά:

Αρχικά, θα πρέπει να επισκεφθεί την αρμόδια τράπεζα και να λάβει ένα αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, όπου θα αναφέρεται το ποσό του επιδόματος που του έχει γίνει η πίστωση.

Μετά θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ.

Η διαδικασία για τη δήλωση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορολογούμενος για να δηλώσει έναν και μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό, όπου θα είναι είτε δικαιούχος είτε συνδικαιούχος είναι τα παρακάτω. Αναλυτικά:

Πρώτον , θα πρέπει να επισκεφθεί https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/ και να κλικάρει στο πλαίσιο «Εφαρμογές ».

, θα πρέπει να επισκεφθεί https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/ και να κλικάρει στο πλαίσιο «Εφαρμογές ». Δεύτερον , θα πρέπει να επιλέξει το « Πολίτες », να πάει στο γράμμα Α και να κλικάρει στο «Ακατάσχετος λογαριασμός».

, θα πρέπει να επιλέξει το « », να πάει στο γράμμα Α και να κλικάρει στο «Ακατάσχετος λογαριασμός». Τρίτον , θα πρέπει να πατήσει στο « Είσοδος στην Εφαρμογή ». Βγαίνει ένα πλαίσιο, όπου στο Όνομα χρήστη : γράφει το Ονοματεπώνυμο του και στον Κωδικό πρόσβασης: βάζει τον κωδικό του taxisnet.

, θα πρέπει να πατήσει στο « ». Βγαίνει ένα πλαίσιο, όπου στο : γράφει το Ονοματεπώνυμο του και στον βάζει τον κωδικό του taxisnet. Τέταρτον , θα πρέπει να επιλέξει το « Είσοδος », να συμπληρώσει το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση.

, θα πρέπει να επιλέξει το « », να συμπληρώσει το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση. Πέμπτον, θα πρέπει να πατήσει αποθήκευση/εκτύπωση του αποδεικτικού, εάν είναι απαραίτητο (για τράπεζες που δεν έχουν ενταχθεί πλήρως).

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής, μετά η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει σχετικά τις τράπεζες και ο έλεγχος/έγκριση γίνεται αυθημερόν.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και μέσω του gov.gr .

Διευκρινίζεται πως, τα ποσά των ακατάσχετων επιδομάτων «δεν μετράνε » στο να καλυφθεί το μηνιαίο ακατάσχετο όριο των 1.600 ευρώ.