e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

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Oικονομία

πληρωμές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αύριο, Παρασκευή, 24 Ιουλίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως αύριο, 24 Ιουλίου, 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. Επίσης, 19.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αύριο, Παρασκευή, 24 Ιουλίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον  e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο  e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως αύριο, 24 Ιουλίου  15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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