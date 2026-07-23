e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

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Αύριο, Παρασκευή, 24 Ιουλίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως αύριο, 24 Ιουλίου 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: