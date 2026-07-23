Καύσιμα: Οι αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο φέρνουν πιο κοντά νέα μέτρα στήριξης

Τα 2 ευρώ το λίτρο πλησιάζει η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης ενώ σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας ήδη πωλείται ακόμη και πάνω από 2,22 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και 2,12 ευρώ το diesel.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η νέα κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων στην διεθνή τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, με τις τιμές των καυσίμων στην χώρα μας να έχουν ήδη εκτοξευτεί.

Πού καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές

Για τον λόγο αυτό μάλιστα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επαναφέρει το ενδεχόμενο να παρθούν κάποια έκτακτα μέτρα στήριξης, όπως είχε γίνει και τις προηγούμενες εβδομάδες, με την επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και το fuel pass για την αμόλβδη βενζίνη.

Αναλυτικότερα η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ κινείται πλέον κοντά στα 95 με 96 δολάρια το βαρέλι, έναντι περίπου 71 δολαρίων στις αρχές Ιουλίου, σημειώνοντας άνοδο περίπου 23% μέσα σε έναν μήνα. Παράλληλα, το φυσικό αέριο ξεπέρασε χθες στα 62 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,982 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει στα 1,966 ευρώ, με τη διαφορά μεταξύ των δύο καυσίμων να έχει σχεδόν εξαλειφθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η αμόλυβδη κοστίζει πλέον πάνω από 2 ευρώ το λίτρο σε 15 νομούς της χώρας, κυρίως σε τουριστικές περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες (2,223 ευρώ/λίτρο), στα Δωδεκάνησα (2,106 ευρώ) και στην Κεφαλονιά (2,066 ευρώ).

Σύμφωνα με πρατηριούχους καυσίμων τις επόμενες ημέρες θα αυξηθούν και άλλο οι τιμές των καυσίμων τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Υπενθυμίζεται ότι εάν δεν είχε μειωθεί η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κατά 10 λεπτά και του πετρελαίου κίνησης 5 λεπτά από τα διυλιστήρια σήμερα η τιμή της αμόλυβδής βενζίνης θα ήταν κοντά στα 2,10 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Ανάγκη για νέες παρεμβάσεις

Μπροστά στις νέες εξελίξεις, η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι η κατάσταση παρακολουθείται σε καθημερινή βάση, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για νέα μέτρα εφόσον απαιτηθούν. Όπως ανέφερε, από τις αρχές του έτους έχουν ήδη διατεθεί περίπου 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, ενώ παραμένουν διαθέσιμα ακόμη 200 εκατ. ευρώ.