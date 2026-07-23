Τζούμπιλαντ Σάικς: Ο διάσημος βαρύτονος δολοφονήθηκε με 73 μαχαιριές από τον γιο του

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Νέα φρικιαστικά στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονία του υποψήφιου για Grammy βαρύτονου Τζούμπιλαντ Σάικς, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2025 στο σπίτι του στην Καλιφόρνια.

Η έκθεση της νεκροψίας αποκαλύπτει την αγριότητα της επίθεσης που δέχτηκε ο 71χρονος καλλιτέχνης από τον ίδιο του τον γιο, την ώρα που η σύζυγός του βρισκόταν στο μπάνιο.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με τη νεκροψία, ο Σάικς έφερε περισσότερα από 73 τραύματα: 68 από αυτά ταξινομήθηκαν ως τραύματα από «αιχμηρό όργανο» και πέντε ως τραύματα από «θλαστικό όργανο».

Ο γιος του, Μάικα, συνελήφθη για τη δολοφονία και κατηγορείται για φόνο, ενώ παραμένει υπό κράτηση στις φυλακές της Σάντα Μόνικα.

Opera singer Jubilant Sykes was stabbed more than 70 times —allegedly by his son: autopsy https://t.co/PTF5fm3lZT pic.twitter.com/6VWp5RmIan — New York Post (@nypost) July 22, 2026



Την ώρα της επίθεσης, η σύζυγος του Τζούμπιλαντ Σάικς, Σεσίλια, βρισκόταν στο ντους όταν άκουσε «τον άνδρα της να της φωνάζει να καλέσει το 911».

Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο, αλλά ο καλλιτέχνης ανακηρύχθηκε νεκρός επί τόπου.

«Όταν [η Σεσίλια] βγήκε από το ντους, είδε τον ενήλικο γιο τους να στέκεται πάνω από τον [Τζούμπιλαντ], μαχαιρώνοντάς τον με ένα προφανώς αιχμηρό όπλο», αναφέρει η έκθεση της Αστυνομίας της Σάντα Μόνικα.

Η Σεσίλια κάλεσε τις αρχές για «πιθανή επίθεση σε εξέλιξη», καταγγέλλοντας ότι «ο γιος της, ο οποίος έχει καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής νόσου, είχε μαχαιρώσει και σκοτώσει» τον σύζυγό της.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μαζί τρεις γιους. Αυτή τη στιγμή, ασφαλιστικά μέτρα απαγορεύουν στον Μάικα οποιαδήποτε επαφή με τη μητέρα του.

Στο σπίτι του θύματος, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν δύο όπλα: ένα «καμπυλωτό μαχαίρι» με λεπίδα μήκους περίπου 23 εκατοστών και πλάτους 5 εκ., καθώς και έναν αλτήρα περίπου 4,5 κιλών «με εμφανή ίχνη αίματος».

Το ψυχιατρικό ιστορικό

Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, σύμφωνα με την The Mirror US, ο βοηθός εισαγγελέα του Λος Άντζελες, αποκάλυψε ότι ο Μάικα έπρεπε να βρίσκεται «υπό φαρμακευτική αγωγή», αλλά ήταν «είτε υπο-θεραπευμένος είτε δεν ακολουθούσε τη σύσταση του γιατρού του».

Πηγή από τη γειτονιά της οικογένειας δήλωσε στη Daily Mail ότι ο Τζούμπιλαντ Σάικς «αγαπούσε» τον γιο του και ήλπιζε ότι ο Μάικα «πήγαινε πολύ καλά».

Μια σπουδαία καριέρα

Ο Τζούμπιλαντ Σάικς, ο οποίος ήταν υποψήφιος για βραβείο Grammy Καλύτερου Κλασικού Άλμπουμ το 2010, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην όπερα το 1990.

Έκτοτε έχτισε μια λαμπρή πορεία που κάλυπτε την όπερα και τα μιούζικαλ, ενώ επέδειξε την ευελιξία του μέσα από εμφανίσεις σε άλλα είδη όπως spirituals, worship, gospel, funk και pop. Παράλληλα, διετέλεσε καλλιτεχνικός σύμβουλος για την Ορχήστρα της Σάντα Μόνικα.