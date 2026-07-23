Τζούμπιλαντ Σάικς: Ο διάσημος βαρύτονος δολοφονήθηκε με 73 μαχαιριές από τον γιο του

Νέα στοιχεία από τη νεκροψία φέρνουν στο φως την αγριότητα της δολοφονίας του υποψήφιου για Grammy βαρύτονου Τζούμπιλαντ Σάικς τον Δεκέμβριο του 2025 στην Καλιφόρνια. Ο 71χρονος καλλιτέχνης δέχτηκε 73 τραύματα, εκ των οποίων 68 από αιχμηρό όργανο, από τον γιο του, Μάικα, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Τζούμπιλαντ Σάικς μαχαιριές βαρύτονος
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στην Καλιφόρνια, με νέα φρικιαστικά στοιχεία να έρχονται στη δημοσιότητα.
  • Η έκθεση της νεκροψίας αποκαλύπτει την αγριότητα της επίθεσης που δέχτηκε ο 71χρονος καλλιτέχνης από τον ίδιο του τον γιο, με τον Σάικς να φέρει περισσότερα από 73 τραύματα.
  • Ο γιος του θύματος, Μάικα, συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο, ενώ έχει καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής νόσου και έπρεπε να βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα φρικιαστικά στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονία του υποψήφιου για Grammy βαρύτονου Τζούμπιλαντ Σάικς, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2025 στο σπίτι του στην Καλιφόρνια.

Καλιφόρνια: Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου διάσημος τραγουδιστής όπερας και υποψήφιος για Grammy – Συνελήφθη ο γιος του

Η έκθεση της νεκροψίας αποκαλύπτει την αγριότητα της επίθεσης που δέχτηκε ο 71χρονος καλλιτέχνης από τον ίδιο του τον γιο, την ώρα που η σύζυγός του βρισκόταν στο μπάνιο.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με τη νεκροψία, ο Σάικς έφερε περισσότερα από 73 τραύματα: 68 από αυτά ταξινομήθηκαν ως τραύματα από «αιχμηρό όργανο» και πέντε ως τραύματα από «θλαστικό όργανο».

Ο γιος του, Μάικα, συνελήφθη για τη δολοφονία και κατηγορείται για φόνο, ενώ παραμένει υπό κράτηση στις φυλακές της Σάντα Μόνικα.


Την ώρα της επίθεσης, η σύζυγος του Τζούμπιλαντ Σάικς, Σεσίλια, βρισκόταν στο ντους όταν άκουσε «τον άνδρα της να της φωνάζει να καλέσει το 911».

Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο, αλλά ο καλλιτέχνης ανακηρύχθηκε νεκρός επί τόπου.

«Όταν [η Σεσίλια] βγήκε από το ντους, είδε τον ενήλικο γιο τους να στέκεται πάνω από τον [Τζούμπιλαντ], μαχαιρώνοντάς τον με ένα προφανώς αιχμηρό όπλο», αναφέρει η έκθεση της Αστυνομίας της Σάντα Μόνικα.

Η Σεσίλια κάλεσε τις αρχές για «πιθανή επίθεση σε εξέλιξη», καταγγέλλοντας ότι «ο γιος της, ο οποίος έχει καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής νόσου, είχε μαχαιρώσει και σκοτώσει» τον σύζυγό της.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μαζί τρεις γιους. Αυτή τη στιγμή, ασφαλιστικά μέτρα απαγορεύουν στον Μάικα οποιαδήποτε επαφή με τη μητέρα του.

Στο σπίτι του θύματος, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν δύο όπλα: ένα «καμπυλωτό μαχαίρι» με λεπίδα μήκους περίπου 23 εκατοστών και πλάτους 5 εκ., καθώς και έναν αλτήρα περίπου 4,5 κιλών «με εμφανή ίχνη αίματος».

Το ψυχιατρικό ιστορικό

Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, σύμφωνα με την The Mirror US, ο βοηθός εισαγγελέα του Λος Άντζελες, αποκάλυψε ότι ο Μάικα έπρεπε να βρίσκεται «υπό φαρμακευτική αγωγή», αλλά ήταν «είτε υπο-θεραπευμένος είτε δεν ακολουθούσε τη σύσταση του γιατρού του».

Πηγή από τη γειτονιά της οικογένειας δήλωσε στη Daily Mail ότι ο Τζούμπιλαντ Σάικς «αγαπούσε» τον γιο του και ήλπιζε ότι ο Μάικα «πήγαινε πολύ καλά».

Μια σπουδαία καριέρα

Ο Τζούμπιλαντ Σάικς, ο οποίος ήταν υποψήφιος για βραβείο Grammy Καλύτερου Κλασικού Άλμπουμ το 2010, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην όπερα το 1990.

Έκτοτε έχτισε μια λαμπρή πορεία που κάλυπτε την όπερα και τα μιούζικαλ, ενώ επέδειξε την ευελιξία του μέσα από εμφανίσεις σε άλλα είδη όπως spirituals, worship, gospel, funk και pop. Παράλληλα, διετέλεσε καλλιτεχνικός σύμβουλος για την Ορχήστρα της Σάντα Μόνικα.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ