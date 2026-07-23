Βίντεο: Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα από ανεμοστρόβιλο

Ένα τρομακτικό βίντεο από την Κίνα δείχνει έναν ανεμοστρόβιλο να σηκώνει ένα αυτοκίνητο στον αέρα, καθώς ο τυφώνας Bavi σαρώνει την επαρχία Τσετσιάνγκ, προκαλώντας εκτεταμένες εκκενώσεις πληθυσμού. Οι χαοτικές σκηνές περιλαμβάνουν ξεριζωμένα δέντρα και ακυρώσεις πτήσεων, ενώ το φαινόμενο έρχεται σε συνέχεια του τυφώνα Maysak που έπληξε την Κίνα και το Βιετνάμ νωρίτερα τον ίδιο μήνα.

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Διεθνή Νέα

Κίνα ανεμοστρόβιλος αυτοκίνητο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρομακτικό βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου καταγράφει έναν τεράστιο ανεμοστρόβιλο στην Κίνα να σαρώνει έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, σηκώνοντας όχημα στον αέρα.
  • Οι χαώδεις σκηνές εκτυλίχθηκαν καθώς ο τυφώνας Bavi έπληξε την επαρχία Τσετσιάνγκ, οδηγώντας στην απομάκρυνση εκατομμυρίων ανθρώπων και την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων.
  • Τα φαινόμενα αυτά εκδηλώθηκαν αφού ο τυφώνας Maysak έπληξε μεγάλα τμήματα της Κίνας και του Βιετνάμ, με τις πλημμύρες να έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 4 άτομα.

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Αυτή είναι η τρομακτική στιγμή που ένα αυτοκίνητο εκτοξεύεται στον αέρα από έναν καταστροφικό ανεμοστρόβιλο.

Βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου καταγράφει έναν τεράστιο ανεμοστρόβιλο στην Κίνα, να σαρώνει έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο.

Καθώς ένα όχημα έρχεται αντιμέτωπο μαζί του, ανασηκώνεται και εκτοξεύεται στην άκρη του δρόμου. Ένα δεύτερο αυτοκίνητο επίσης ανασηκώνεται στιγμιαία από το έδαφος, πριν πέσει ξανά με σφοδρότητα.


Ο ανεμοστρόβιλος στη συνέχεια συνεχίζει την καταστροφική του πορεία, ξεριζώνοντας δέντρα από το έδαφος, ενώ εμβρόντητοι οδηγοί πατούν απότομα φρένο.

Οι χαώδεις σκηνές εκτυλίχθηκαν καθώς ο τυφώνας Bavi έπληξε την επαρχία Τσετσιάνγκ της Κίνας, την Κυριακή.

Εκκενώσεις πληθυσμού και αναστολή συγκοινωνιών

Οι κάτοικοι σε μεγάλα τμήματα της χώρας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ημέρες σφοδρών ανέμων και καταρρακτωδών βροχών.

Περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στην επαρχία Τσετσιάνγκ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πάνω από 290.000 απομακρύνθηκαν από περιοχές υψηλού κινδύνου της Σανγκάης, ενώ η επαρχία Φουτζιάν απομάκρυνε περισσότερους από 180.000 ανθρώπους.

Στην παραθαλάσσια πόλη Γιουετσίνγκ, περισσότερα από 1.300 δέντρα ξεριζώθηκαν.


Περισσότερες από 600 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πουντόνγκ και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χονγκτσιάο της Σανγκάης.

Ο τυφώνας Bavi πέρασε επίσης βόρεια της Ταϊβάν το Σάββατο, αλλά δεν έπληξε την ξηρά, ωστόσο οι αρχές δήλωσαν ότι τουλάχιστον 134 άνθρωποι σε όλο το νησί τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων ενώ οδηγούσαν μοτοσικλέτες εν μέσω ισχυρών ανέμων.

Ως απάντηση, η κυβέρνηση κινητοποίησε σχεδόν 29.000 στρατιώτες για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης.

Διαδοχικά ακραία καιρικά φαινόμενα

Τα φαινόμενα αυτά εκδηλώθηκαν αφού ο τυφώνας Maysak έπληξε μεγάλα τμήματα της Κίνας και του Βιετνάμ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Στην πόλη Ετσού της επαρχίας Χουμπέι, οι κάτοικοι έτρεχαν να σωθούν καθώς ξέσπασαν άνεμοι με ταχύτητα που έφτανε τα 257 χλμ/ώρα.

Όπως εξηγεί η μετεωρολόγος Ουάνγκ Σιαολίνγκ, οι ανεμοστρόβιλοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι στην επαρχία Χουμπέι, με τον αμέσως προηγούμενο να έχει καταγραφεί το 2021.

Οι πλημμύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 4 άτομα στη νότια κινεζική πόλη Ναννίνγκ, εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμών και ταμιευτήρων.

Ο τυφώνας Maysak έπληξε πρώτα τη νότια νησιωτική επαρχία Χαϊνάν, πριν χτυπήσει το Βιετνάμ την Κυριακή και κινηθεί στη συνέχεια προς την περιοχή Γκουανγκσί.

Στην συνοριακή πόλη Μονγκ Κάι του Βιετνάμ, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η καταιγίδα ξήλωσε στέγες κτιρίων και έριξε δέντρα.

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