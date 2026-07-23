Βίντεο: Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα από ανεμοστρόβιλο

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Αυτή είναι η τρομακτική στιγμή που ένα αυτοκίνητο εκτοξεύεται στον αέρα από έναν καταστροφικό ανεμοστρόβιλο.

Βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου καταγράφει έναν τεράστιο ανεμοστρόβιλο στην Κίνα, να σαρώνει έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο.

Καθώς ένα όχημα έρχεται αντιμέτωπο μαζί του, ανασηκώνεται και εκτοξεύεται στην άκρη του δρόμου. Ένα δεύτερο αυτοκίνητο επίσης ανασηκώνεται στιγμιαία από το έδαφος, πριν πέσει ξανά με σφοδρότητα.

another view from surveillance camera, two people inside suffered some injuries. pic.twitter.com/9CruSHFRCS — Eric1101 (@Ericwang1101) July 22, 2026



Ο ανεμοστρόβιλος στη συνέχεια συνεχίζει την καταστροφική του πορεία, ξεριζώνοντας δέντρα από το έδαφος, ενώ εμβρόντητοι οδηγοί πατούν απότομα φρένο.

Οι χαώδεις σκηνές εκτυλίχθηκαν καθώς ο τυφώνας Bavi έπληξε την επαρχία Τσετσιάνγκ της Κίνας, την Κυριακή.

🌪️ Tornado Strikes Eastern China Amid Typhoon Bavi A powerful tornado was reported in eastern China as Typhoon Bavi swept across the region, bringing destructive winds and torrential rain. #China #Tornado #TyphoonBavi #BreakingNews #SevereWeather #Storm #NaturalDisaster #AsiaNew pic.twitter.com/xwbGOqmRjQ — Share Market Advisor 📈 (@News_Time_NZ) July 23, 2026

Εκκενώσεις πληθυσμού και αναστολή συγκοινωνιών

Οι κάτοικοι σε μεγάλα τμήματα της χώρας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ημέρες σφοδρών ανέμων και καταρρακτωδών βροχών.

Περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στην επαρχία Τσετσιάνγκ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πάνω από 290.000 απομακρύνθηκαν από περιοχές υψηλού κινδύνου της Σανγκάης, ενώ η επαρχία Φουτζιάν απομάκρυνε περισσότερους από 180.000 ανθρώπους.

Στην παραθαλάσσια πόλη Γιουετσίνγκ, περισσότερα από 1.300 δέντρα ξεριζώθηκαν.

SUPERTIFÓN BAVI golpea China con fuerza extrema y evacuaciones millonarias Las autoridades activaron un operativo de evacuación sin precedentes: más de 1,7 millones de personas fueron trasladadas a zonas seguras en Zhejiang y otras 180.000 en la vecina provincia de Fujian. pic.twitter.com/lsBMI2N11K — Mavica (@mavica81) July 22, 2026



Περισσότερες από 600 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πουντόνγκ και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χονγκτσιάο της Σανγκάης.

Ο τυφώνας Bavi πέρασε επίσης βόρεια της Ταϊβάν το Σάββατο, αλλά δεν έπληξε την ξηρά, ωστόσο οι αρχές δήλωσαν ότι τουλάχιστον 134 άνθρωποι σε όλο το νησί τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων ενώ οδηγούσαν μοτοσικλέτες εν μέσω ισχυρών ανέμων.

Ως απάντηση, η κυβέρνηση κινητοποίησε σχεδόν 29.000 στρατιώτες για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης.

Διαδοχικά ακραία καιρικά φαινόμενα

Τα φαινόμενα αυτά εκδηλώθηκαν αφού ο τυφώνας Maysak έπληξε μεγάλα τμήματα της Κίνας και του Βιετνάμ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Στην πόλη Ετσού της επαρχίας Χουμπέι, οι κάτοικοι έτρεχαν να σωθούν καθώς ξέσπασαν άνεμοι με ταχύτητα που έφτανε τα 257 χλμ/ώρα.

Όπως εξηγεί η μετεωρολόγος Ουάνγκ Σιαολίνγκ, οι ανεμοστρόβιλοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι στην επαρχία Χουμπέι, με τον αμέσως προηγούμενο να έχει καταγραφεί το 2021.

Οι πλημμύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 4 άτομα στη νότια κινεζική πόλη Ναννίνγκ, εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμών και ταμιευτήρων.

Ο τυφώνας Maysak έπληξε πρώτα τη νότια νησιωτική επαρχία Χαϊνάν, πριν χτυπήσει το Βιετνάμ την Κυριακή και κινηθεί στη συνέχεια προς την περιοχή Γκουανγκσί.

Στην συνοριακή πόλη Μονγκ Κάι του Βιετνάμ, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η καταιγίδα ξήλωσε στέγες κτιρίων και έριξε δέντρα.