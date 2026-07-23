Ρόδος: 21χρονος Σουηδός γρονθοκόπησε τη σύντροφό του

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται ένας 21χρονος Σουηδός, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη σε βάρος της 22χρονης συντρόφου του, καθώς και για σειρά ακόμη ποινικών αδικημάτων, που σχετίζονται με τροχαίο ατύχημα στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 22χρονης, και ενώ οι δυο τους βρίσκονταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμεναν, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός. Η νεαρή υποστήριξε ότι ο 21χρονος τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και στο χέρι, ενώ φέρεται να της έκανε τέσσερις φορές κεφαλοκλείδωμα, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, για λίγα δευτερόλεπτα κάθε φορά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνεύσει.

Το τροχαίο με τη «γουρούνα» και η σύλληψη

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 23:50 της ίδιας ημέρας, ο 21χρονος οδηγούσε τρίτροχη μοτοσικλέτα («γουρούνα») στη λεωφόρο Ηρακλειδών, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε προπορευόμενο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν σταμάτησε μετά τη σύγκρουση, αλλά συνέχισε την πορεία του και αργότερα αποχώρησε από το σημείο. Εντοπίστηκε και συνελήφθη περίπου στις 4.00 τα ξημερώματα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου. Από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του 21χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για τέσσερα ποινικά αδικήματα. Ο αλλοδαπός αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο αναμένεται να δικαστεί από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου.