Παπαδόπουλος για Εύβοια: Δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι ότι τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός

Σύσταση στους πολίτες, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, να μην τα κατοικήσουν έως ότου τα ελέγξουν οι αρμόδιοι μηχανικοί, απηύθυνε ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, για τους σεισμούς που έπληξαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) τη βόρεια Εύβοια.

«Ο τελευταίος σεισμός που είχε μέγεθος 3,7 εντάσσεται στη μετασεισμική ακολουθία του ισχυρότερου σεισμού που έγινε το μεσημέρι με μέγεθος 5,2. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει δώσει και άλλες φορές μεγέθη παρόμοια με τα σημερινά. Το 2023 5,1, ενώ πέρυσι είχε δώσει ένα κάπως μικρότερο μέγεθος στο 4,5. Το ρήγμα το οποίο πιθανώς έχει ενεργοποιηθεί, δηλαδή το ρήγμα του Προκοπίου, έχει ένα μέγεθος περίπου 10 χλμ. και αυτό μας λέει ότι η “οροφή” του μεγέθους είναι περίπου 6 Ρίχτερ», είπε αρχικά ο κ. Παπαδόπουλος.

Σχετικά με το ερώτημα εάν το 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε ότι «δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι», ωστόσο, όπως είπε, «καθώς περνούν οι ώρες βλέπουμε να εμπλουτίζεται η μετασεισμική ακολουθία με πολλούς σεισμούς διαφόρων μεγεθών και αυτό σιγά-σιγά ενισχύει την πιθανότητα ότι ο 5,2 ήταν ο κύριος, αλλά αυτό δεν είναι ακόμα βέβαιο, δεν πρέπει να καθησυχάσει κανείς στην περιοχή».

«Οι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν σημαντικές βλάβες όπως είδαμε πριν στα σπίτια τους, θα πρέπει αν μπορέσουν, αν είναι δυνατόν, να μην τα κατοικήσουν μέχρι να τα δουν οι αρμόδιοι μηχανικοί και τους συμβουλεύσουν τι πρέπει να κάνουν», πρόσθεσε στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος.

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