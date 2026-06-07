Παπαδόπουλος για Εύβοια: Δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι ότι τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός

Ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος απηύθυνε σύσταση στους πολίτες της βόρειας Εύβοιας, των οποίων τα σπίτια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, να μην τα κατοικήσουν έως ότου ελεγχθούν από αρμόδιους μηχανικούς, μετά τους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή την Κυριακή (7/6). Τόνισε ότι δεν υπάρχει ακόμα βεβαιότητα εάν ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος, παρόλο που η μετασεισμική ακολουθία ενισχύεται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος απηύθυνε σύσταση στους πολίτες με μεγάλες ζημιές στα σπίτια τους, να μην τα κατοικήσουν έως ότου τα ελέγξουν οι αρμόδιοι μηχανικοί.
  • Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε ότι «δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι» εάν ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να καθησυχάσει κανείς στην περιοχή».
  • Το ρήγμα του Προκοπίου, που πιθανώς ενεργοποιήθηκε, έχει μήκος περίπου 10 χλμ. και η «οροφή» του μεγέθους είναι περίπου 6 Ρίχτερ.

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Σύσταση στους πολίτες, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, να μην τα κατοικήσουν έως ότου τα ελέγξουν οι αρμόδιοι μηχανικοί, απηύθυνε ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, για τους σεισμούς που έπληξαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) τη βόρεια Εύβοια.

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«Ο τελευταίος σεισμός που είχε μέγεθος 3,7 εντάσσεται στη μετασεισμική ακολουθία του ισχυρότερου σεισμού που έγινε το μεσημέρι με μέγεθος 5,2. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει δώσει και άλλες φορές μεγέθη παρόμοια με τα σημερινά. Το 2023 5,1, ενώ πέρυσι είχε δώσει ένα κάπως μικρότερο μέγεθος στο 4,5. Το ρήγμα το οποίο πιθανώς έχει ενεργοποιηθεί, δηλαδή το ρήγμα του Προκοπίου, έχει ένα μέγεθος περίπου 10 χλμ. και αυτό μας λέει ότι η “οροφή” του μεγέθους είναι περίπου 6 Ρίχτερ», είπε αρχικά ο κ. Παπαδόπουλος.

Σχετικά με το ερώτημα εάν το 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε ότι «δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι», ωστόσο, όπως είπε, «καθώς περνούν οι ώρες βλέπουμε να εμπλουτίζεται η μετασεισμική ακολουθία με πολλούς σεισμούς διαφόρων μεγεθών και αυτό σιγά-σιγά ενισχύει την πιθανότητα ότι ο 5,2 ήταν ο κύριος, αλλά αυτό δεν είναι ακόμα βέβαιο, δεν πρέπει να καθησυχάσει κανείς στην περιοχή».

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«Οι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν σημαντικές βλάβες όπως είδαμε πριν στα σπίτια τους, θα πρέπει αν μπορέσουν, αν είναι δυνατόν, να μην τα κατοικήσουν μέχρι να τα δουν οι αρμόδιοι μηχανικοί και τους συμβουλεύσουν τι πρέπει να κάνουν», πρόσθεσε στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος.

Δείτε το βίντεο:

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