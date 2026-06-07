Σεισμοί στη βόρεια Εύβοια: Κατάρρευση τοίχου, ρωγμές σε σπίτια και μικρής έκτασης κατολισθήσεις έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι – Φωτογραφίες

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τους διαδοχικούς σεισμούς στη Βόρεια Εύβοια, οι οποίοι έγιναν αισθητοί και στην Αττική. Οι πρώτοι έλεγχοι κατέγραψαν κατάρρευση τοίχου, περιορισμένες ρωγμές σε σπίτια και μικρής έκτασης κατολισθήσεις, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή σοβαρές ζημιές, ενώ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισκέπτεται την περιοχή.

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σεισμός Εύβοια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξαν τη Βόρεια Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική.
  • Οι πρώτοι έλεγχοι κατέγραψαν κατάπτωση τοίχου σε οικία, περιορισμένες ρωγμές σε κατοικίες και μικρής έκτασης κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.
  • Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μεταβαίνει για επιτόπια ενημέρωση στην περιοχή.

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Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, ενώ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης, μετά τους διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βόρεια Εύβοια. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές και στην Αττική.

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Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο της περιοχής και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.

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Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ενημέρωση, σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα από τους ελέγχους που διενεργούνται στην περιοχή, έχουν καταγραφεί κατάπτωση τοίχου σε οικία και περιορισμένες ρωγμές σε ορισμένες κατοικίες καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Ο κ. Τουρνάς μεταβαίνει με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής κ. Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα.

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Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης και θα προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

σεισμός Εύβοια

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