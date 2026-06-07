Σεισμοί στη Βόρεια Εύβοια: Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι

Οι αλλεπάλληλοι σεισμοί στη βόρεια Εύβοια σήμερα Κυριακή αναστάτωσαν τους κατοίκους του νομού, αλλά και της Αττικής, καθώς τρεις δονήσεις έγιναν αρκετά αισθητές και στην πρωτεύουσα. Οι σεισμολόγοι προχώρησαν άμεσα σε εκτιμήσεις για το φαινόμενο, εμφανίστηκαν ωστόσο καθησυχαστικοί.

Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς δήλωσε ότι στις 12:58 «είχαμε ασθενή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ. Είναι ασθενής η δόνηση. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής για 5,2 Ρίχτερ. Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός». «Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ» ανέφερε.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις στην περιοχή, ο σεισμολόγος συνέστησε προληπτικούς ελέγχους σε παλαιές κατασκευές, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν μικρές ζημιές, ιδιαίτερα σε πέτρινα ή παλαιά κτίρια με φέρουσα τοιχοποιία. Οι συστάσεις αφορούν κυρίως το Προκόπι και τα γύρω χωριά.

Παράλληλα, σχολιάζοντας αναφορές για κατολισθήσεις στον δήμο Μαντουδίου, ο κ. Γκανάς ανέφερε ότι τέτοια φαινόμενα είναι αναμενόμενα σε απότομες πρανείς περιοχές, ειδικά μετά από πρόσφατες βροχοπτώσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για τοπικά και περιορισμένα περιστατικά χωρίς γενικευμένη ανησυχία.

Συνολικά, ο σεισμολόγος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος ευρείας ανησυχίας, ενώ η επιστημονική παρακολούθηση της σεισμικής ακολουθίας συνεχίζεται.

Καθησυχαστικός ο Παπαζάχος

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με το μέγεθος των δονήσεων.

«Δεν έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε αυτή τη στιγμή. Σεισμοί της τάξης του 5 είναι συνηθισμένοι για τον ελληνικό χώρο και συμβαίνουν περίπου κάθε μήνα σε κάποια περιοχή της χώρας», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η έντονη αίσθηση που προκάλεσαν οι δονήσεις στην Αθήνα οφείλεται κυρίως στην εγγύτητα του επίκεντρου με το λεκανοπέδιο και στον τρόπο διάδοσης των σεισμικών κυμάτων.

«Ακόμη και ένα μεγαλύτερο γεγονός στην περιοχή δεν αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην Αττική. Ενδεχόμενες επιπτώσεις θα αφορούσαν κυρίως τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο», τόνισε.

Αναφερόμενος στη σεισμικότητα της περιοχής, ο κ. Παπαζάχος εξήγησε ότι η Βόρεια Εύβοια δεν συγκαταλέγεται στις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ελλάδας, αν και διαθέτει ενεργά ρήγματα.

«Πρόκειται για μια περιοχή μέσης προς χαμηλής σεισμικότητας για τα ελληνικά δεδομένα. Ωστόσο βρισκόμαστε σε μια ζώνη με ενεργά ρήγματα και γι’ αυτό δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη», τόνισε.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η περιοχή έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν αντίστοιχη σεισμική δραστηριότητα χωρίς να καταγραφούν σοβαρές συνέπειες.

Λέκκας: Περιοχή με ιδιόρρυθμη σεισμικότητα – Δεν δίνει μεγάλους σεισμούς

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας μίλησε στην ΕΡΤ, όπου είπε σχετικά:

«Είναι μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιόρρυθμη σεισμικότητα. Ποια είναι αυτή; Δεν δίνει πολύ μεγάλους σεισμούς, δίνει σχετικά μέτριους σεισμούς, 5,1, 5,2, αλλά έχει παρατεταμένη διαδικασία στην εκδήλωση της σεισμικότητας. Δηλαδή, για κάποιες μέρες συνεχίζεται αυτή η σεισμικότητα. Σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα.

Συνεπώς θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα. Όμως θα μας ταλαιπωρήσει, εντός εισαγωγικών.

Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτό το διάστημα.

Έχουμε ενεργά ιδιόρρυθμα ρήγματα στην περιοχή. Μικρά ρήματα τα οποία ενεργοποιούνται.»

Καραστάθης: Σειρά σεισμών με αρκετά μεγάλο μέγεθος πολύ κοντά στον Ευβοϊκό κόλπο

«Έχουμε μία σειρά σεισμών με αρκετά μεγάλο μέγεθος, 4,8, 4,3 και 5,2. Είναι η περιοχή στο Προκόπι αλλά δεν είναι στην ίδια επικεντρική περιοχή που ήταν οι σεισμοί του 2025 τον Μάιο», δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, σχετικά με τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Ο κ. Καραστάθης τόνισε ότι «είναι πολύ κοντά στον Ευβοϊκό κόλπο», κάτι το οποίο, όπως πρόσθεσε, φαίνεται από τους μηχανισμούς γένεσης, «ότι ακολουθούν τα ρήγματα που είναι παράλληλα με τις ακτές του Ευβοϊκού Κόλπου».

«Θα πρέπει να δούμε τη μετασεισμική ακολουθία ότι διατάσσεται και αυτή κατά μήκος αυτών των ρηγμάτων, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για το τι συζητάμε και να κάνουμε μία πρώτη εκτίμηση σχετικά με την επικινδυνότητα της κατάστασης. Αυτά τα δεδομένα ακόμα δεν τα έχουμε σίγουρα. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να διαμορφώνεται η μετασεισμική ακολουθία, η οποία θα μας υποδείξει τις ρηξιγενείς ζώνες που ενεργοποιήθηκαν», κατέληξε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.