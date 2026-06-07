Τι εντοπίστηκε στα δύο σπίτια του 37χρονου Παλαιστίνιου σε Κρήτη και Πατήσια – Δείτε φωτογραφίες

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Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. λεπτομέρειες για τη σύλληψη 37χρονου φερόμενου ως μέλους της Χαμάς στην Κρήτη, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Ο 37χρονος βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προχωρήσει σε διαδικτυακές αγορές χημικών ουσιών κατάλληλων για τη δημιουργία εκρηκτικών. Παρόλο που ο ίδιος ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε τον τελικό στόχο και ότι περίμενε σχετικές οδηγίες, οι διωκτικές Αρχές εκτιμούν ότι σχεδιαζόταν μια ισχυρή επίθεση σε ισραηλινό στόχο, σε ευρωπαϊκό έδαφος, ακόμη και σε κάποιο κρουαζιερόπλοιο. Σημειώνεται ότι στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο 37χρονος στα Πατήσια εντοπίστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών άλλα δεν είχε ακόμα τις απαραίτητες πρώτες ύλες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του 37χρονου

Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Κρήτης, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Μάλιστα, ο 37χρονος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Κατά τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Κρήτη και την Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και

εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Αυτό είναι το σπίτι του 37χρονου στα Πατήσια