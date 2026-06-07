Εύβοια: Κάμερα ασφαλείας καταστήματος καταγράφει τον ισχυρό σεισμό – Βίντεο

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Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν σήμερα Κυριακή στην Εύβοια, με τρεις εξ’ αυτών να είναι οι πιο δυνατές.

Ο πρώτος σεισμός είχε ένταση 4,8 Ρίχτερ, ο δεύτερος 4,3, ενώ ο τρίτος 5,2. Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:58 και είχε επίκεντρο 6χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική, όπως και οι υπόλοιποι.

Δείτε βίντεο από μία από τις τρεις σεισμικές δονήσεις, από κάμερα καταστήματος. Στο βίντεο ακούγεται μια γυναίκα να φωνάζει, ενώ ένας άνδρας τρέχει προς την έξοδο καθώς η κάμερα κουνιέται για κάποια δευτερόλεπτα από τα Ρίχτερ.

Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς δήλωσε ότι στις 12:58 «είχαμε ασθενή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ. Είναι ασθενής η δόνηση. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής για 5,2 Ρίχτερ. Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός». «Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ» ανέφερε.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με το μέγεθος των δονήσεων. «Δεν έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε αυτή τη στιγμή. Σεισμοί της τάξης του 5 είναι συνηθισμένοι για τον ελληνικό χώρο και συμβαίνουν περίπου κάθε μήνα σε κάποια περιοχή της χώρας», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η έντονη αίσθηση που προκάλεσαν οι δονήσεις στην Αθήνα οφείλεται κυρίως στην εγγύτητα του επίκεντρου με το λεκανοπέδιο και στον τρόπο διάδοσης των σεισμικών κυμάτων.

«Ακόμη και ένα μεγαλύτερο γεγονός στην περιοχή δεν αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην Αττική. Ενδεχόμενες επιπτώσεις θα αφορούσαν κυρίως τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο», τόνισε.

Αναφερόμενος στη σεισμικότητα της περιοχής, ο κ. Παπαζάχος εξήγησε ότι η Βόρεια Εύβοια δεν συγκαταλέγεται στις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ελλάδας, αν και διαθέτει ενεργά ρήγματα.

«Πρόκειται για μια περιοχή μέσης προς χαμηλής σεισμικότητας για τα ελληνικά δεδομένα. Ωστόσο βρισκόμαστε σε μια ζώνη με ενεργά ρήγματα και γι’ αυτό δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη», τόνισε.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η περιοχή έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν αντίστοιχη σεισμική δραστηριότητα χωρίς να καταγραφούν σοβαρές συνέπειες.