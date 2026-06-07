Ισραήλ: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες σε πιθανή τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς

Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε σήμερα Κυριακή στο κεντρικό Ισραήλ με πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πέντε άλλων, κοντά στη Δυτική Όχθη. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος «αδρανοποιήθηκε», ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς σχολίασε θετικά τα περιστατικά

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε σήμερα Κυριακή στο κεντρικό Ισραήλ με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και πέντε τραυματιών.
  • Κατά την επίθεση υπήρξαν πυροβολισμοί, κοντά στη Δυτική Όχθη. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος που πυροβόλησε “αδρανοποιήθηκε”.
  • «Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται», ανακοίνωσε η αστυνομία. Η Χαμάς σχολίασε θετικά τα περιστατικά, χωρίς ν’ αναλάβει την ευθύνη.

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Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε σήμερα Κυριακή στο κεντρικό Ισραήλ με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και πέντε τραυματιών. Κατά την επίθεση υπήρξαν πυροβολισμοί, κοντά στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας.

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος που πυροβόλησε “αδρανοποιήθηκε” χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αστυνομία δεν ταυτοποίησε άμεσα τον ύποπτο.

“Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται”, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας ανακοίνωσε ότι ένας 35χρονος άντρας πέθανε από τραύματα πυροβολισμών, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο, που φέρουν σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε τρεις διαφορετικές περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ, κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Καλκίλια της Δυτικής Όχθης.

Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς σχολίασε θετικά τα περιστατικά των πυροβολισμών, χωρίς ν’ αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έγινε αξιολόγηση ασφάλειας της κατάστασης και ότι παρακολουθεί “τη φονική επίθεση με πυροβολισμούς”.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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