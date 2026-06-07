Ισραήλ: Έκδοση προειδοποίησης εκκένωσης για τους κατοίκους της Τύρου στον Λίβανο

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της Τύρου στο Λίβανο και των γύρω περιοχών, ενόψει πιθανών πληγμάτων, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την αναχαίτιση δύο ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος, αν και η Χεζμπολάχ δεν ανέλαβε την ευθύνη.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία Αρχείου: Μάικλ Γκιλάντι/Flash90
Φωτογραφία Αρχείου: Μάικλ Γκιλάντι/Flash90
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της Τύρου στο Λίβανο, αλλά και για τις περιοχές που την περιβάλλουν, εξέδωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.
  • Η προειδοποίηση εκκένωσης έρχεται πριν από την πραγματοποίηση πιθανών πληγμάτων, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται.
  • Ο στρατός του Ισραήλ αναχαίτισε δύο ρουκέτες που είχαν περάσει στο έδαφος του Ισραήλ από τον Λίβανο. Η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ δεν ανέλαβε την ευθύνη εκτόξευσης των ρουκετών.

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Προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της Τύρου στο Λίβανο, αλλά και για τις περιοχές που την περιβάλλουν, εξέδωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

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Η προειδοποίηση εκκένωσης έρχεται πριν από την πραγματοποίηση πιθανών πληγμάτων, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα, ότι αναχαίτισε δύο ρουκέτες που είχαν περάσει στο έδαφος του Ισραήλ από τον Λίβανο, αφού ήχησαν σειρήνες στην περιοχές των αγροτικών οικισμών Γίφτα και Ραμότ Ναφτάλι.

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Η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου δεν ανέλαβε την ευθύνη εκτόξευσης των ρουκετών.

Πηγή: Reuters

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