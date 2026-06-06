Σφοδρό ισραηλινό χτύπημα στον Λίβανο – Αναφορές για πολλούς νεκρούς στρατιωτικούς

Ισραηλινό πλήγμα σε όχημα στον νότιο Λίβανο οδήγησε στον θάνατο «πολλών στρατιωτικών» του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένου ενός αξιωματικού, όπως ανακοίνωσε ο λιβανικός στρατός.

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Διεθνή Νέα

Λίβανος Ισραήλ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • “Πολλοί στρατιωτικοί” του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαιναν στον δρόμο Ναμπατίγε- αλ Χαλντίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας.
  • Την Τετάρτη, Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, με κεντρικό πυλώνα τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων της σιιτικής οργάνωσης και την απομάκρυνση των μαχητών της από τον νότιο Λίβανο.
  • Παρά τη συμφωνία, η Χεζμπολάχ απέρριψε το νέο σχέδιο και οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε την εκκένωση πέντε χωριών στον νότιο και ανατολικό Λίβανο ενόψει νέων πληγμάτων.
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«Πολλοί στρατιωτικοί» του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαιναν στον δρόμο Ναμπατίγε- αλ Χαλντίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο λιβανικός στρατός.

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H συμφωνία για εκεχειρία

Την Τετάρτη το Ισραήλ και ο Λίβανος κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, έπειτα από έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων στην Ουάσινγκτον. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να αντικαταστήσει την εκεχειρία της 17ης Απριλίου, η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη. Κεντρικός πυλώνας της νέας συμφωνίας είναι ο άμεσος τερματισμός των επιθέσεων από την πλευρά της σιιτικής οργάνωσης και η απομάκρυνση των μαχητών της από τον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ απέρριψε το νέο σχέδιο, όπως είχε κάνει και με το προηγούμενο.

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Συνεχίζονται οι συγκρούσεις

Επί του πεδίου οι συγκρούσεις συνεχίζονται πάντως. Ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε ξανά σήμερα την εκκένωση πέντε χωριών στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο ενόψει νέων πληγμάτων του εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ.

«Πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως από τις οικίες σας και να μετακινηθείτε βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», προειδοποίησε ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στο Telegram.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

 

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