Νετανιάχου: «Δεν υπάρχει συμφωνία» για εκεχειρία στον Λίβανο λόγω της Χεζμπολάχ – Αρνείται να την καταθέσει προς ψήφιση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Σε πλήρες αδιέξοδο φαίνεται πως οδηγούνται οι προσπάθειες για την εφαρμογή μιας σταθερής κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, καθώς η ισραηλινή ηγεσία αρνείται να προχωρήσει σε τελικές αποφάσεις προτού υπάρξει επίσημη αποδοχή των όρων από την άλλη πλευρά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε στα μέλη της κυβέρνησής του ότι, δεν πρόκειται να θέσει σε ψηφοφορία το προσχέδιο της συμφωνίας που μεσολαβούν οι ΗΠΑ, επιρρίπτοντας την πλήρη ευθύνη στη Χεζμπολάχ, η οποία από την πλευρά της διαμηνύει πως δεν προτίθεται να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το παρασκήνιο της θυελλώδους συνεδρίασης

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο Ynet, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν έχει ακόμη εγκρίνει την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της κυβέρνησης του Λιβάνου, η οποία τελεί υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας το βράδυ της Πέμπτης, ο Νετανιάχου εξήγησε στους υπουργούς του τους λόγους για τους οποίους η διαδικασία έχει «παγώσει».

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία. Η Χεζμπολάχ είναι αντίθετη, και ως εκ τούτου δεν λαμβάνω απόφαση. Εάν συμφωνήσουν, θα το φέρω προς έγκρισή σας», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.

Πιέσεις

Η στάση αυτή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ήρθε ως απάντηση στις έντονες εσωτερικές πιέσεις.

Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ των Times of Israel, αρκετοί υπουργοί άσκησαν δριμεία κριτική στην εύθραυστη εκεχειρία –την οποία οι αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου είχαν συμφωνήσει να ανανεώσουν κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη– και απαίτησαν επιτακτικά να τεθεί το ζήτημα σε ψηφοφορία στο υπουργικό συμβούλιο προτού το Ισραήλ αποδεχθεί επίσημα τους όρους της.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου αρνήθηκε να προχωρήσει σε διεξαγωγή ψηφοφορίας.

Η Χεζμπολάχ εμμένει στους βομβαρδισμούς

Το αδιέξοδο επιβεβαιώθηκε και από το μέτωπο του Λιβάνου.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, εμφανίστηκε να απορρίπτει την υπό την αιγίδα των ΗΠΑ εκεχειρία, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις της σιιτικής οργάνωσης για τη συνέχεια των συγκρούσεων.

Ο Κασέμ δήλωσε ότι η οργάνωσή του «θα συνεχίσει να βομβαρδίζει το βόρειο Ισραήλ για όσο διάστημα συνεχίζονται τα πλήγματα στον Λίβανο», κλείνοντας –τουλάχιστον για την ώρα– το παράθυρο της διπλωματικής εκτόνωσης.