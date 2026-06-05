Η Χεζμπολάχ απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

Σε γραπτή του δήλωση, ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε κατηγορηματικά την κοινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, την οποία αποκαλεί «το όνειρο του Σατανά στον παράδεισο».

Σε έντονο ύφος, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, απορρίπτει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και προειδοποιεί ότι όσο το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται και να είναι παρόν στον Λίβανο, οι βόρειες κοινότητες του Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλείς.

Ο Ναΐμ Κασέμ υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν «παράλογες, ταπεινωτικές και επαίσχυντες» για τον Λίβανο και ότι απορρίπτονται από «ευρεία τμήματα του λιβανικού λαού». Προτρέπει δε την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ενώ απορρίπτει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της παρουσίας της οργάνωσης στο νότιο Λίβανο και της αποχώρησης του Ισραήλ.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, χωρίς διαχωρισμό μεταξύ του Νότου και του υπόλοιπου Λιβάνου, και χωρίς ελευθερία για τον Ισραηλινό εχθρό να σκοτώνει στον Λίβανο. Όσο υπάρχει η κατοχή, η αντίσταση θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Κασέμ.

Ο Κασέμ τέλος ευχαριστεί το Ιράν «που μας βοηθά να ανακτήσουμε τη γη μας και τα δικαιώματά μας απέναντι στην ισραηλινο-αμερικανική επιθετικότητα, παρά τις δικές του σημαντικές αντιπαραθέσεις».

Η ανακοίνωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ έρχεται μετά την ανακοίνωση Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών για ανανέωση της εύθραυστης εκεχειρίας μέσω της δημιουργίας πιλοτικών ζωνών ασφαλείας στο λιβανικό έδαφος, στις οποίες θα απαγορεύεται η παρουσία μαχητών της Χεζμπολάχ.

Σε κοινή δήλωση που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αργά το βράδυ της Τετάρτης, οι τρεις χώρες ανέφεραν ότι η συμφωνία τελεί υπό την προϋπόθεση της «πλήρους παύσης» των επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ.

Hezbollah leader Naim Qassem rejects the Lebanon-Israel ceasefire agreement, which he calls “Satan’s dream in heaven,” and warned that as long as Israel continues to strike and be present in Lebanon, Israel’s northern communities will not be safe. In a written statement, Qassem… pic.twitter.com/9yYzrrJQyQ — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 4, 2026

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι επιτυγχάνεται πρόοδος μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και ότι «μίλησε με τη Χεζμπολάχ» για το θέμα αυτό.