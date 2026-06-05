Ντόναλντ Τραμπ: Μπορούμε να πάρουμε το ουράνιο από το Ιράν ανά πάσα στιγμή – Δεν θέλει συνάντηση με Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να αποκτήσουν ουράνιο από το Ιράν ανά πάσα στιγμή και ότι δεν επιθυμεί συνάντηση με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ενώ προειδοποίησε για επανέναρξη πολέμου σε περίπτωση δολοφονίας Αμερικανών στρατιωτών. Ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο στις σχέσεις Ισραήλ-Λιβάνου και εξέφρασε ενθουσιασμό για μια πιθανή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκυ.

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Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, προσθέτοντας: «Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή».
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «δεν θέλει» να συναντηθεί με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αλλά «θα έδειχνε σεβασμό» εάν επρόκειτο να γίνει μια συμφωνία.
  • Αναφερόμενος στην πιθανότητα επανέναρξης των συγκρούσεων, ο Τραμπ δήλωσε ότι αν οι Ιρανοί σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες, «αυτός θα ήταν ένας καλός λόγος για να ξαναρχίσει» ο πόλεμος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα αυτή, ενώ δήλωσε ότι δεν θέλει να συναντηθεί με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ κι επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ενδεχόμενη δολοφονία Αμερικανών στρατιωτών θα αποτελούσαν αιτία επανέναρξης του πολέμου.

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«Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμμένο», δήλωσε ο Αμερικάνος πρόεδρος.

Δεν θέλει να δει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αλλά «θα έδειχνε σεβασμό»

Είπε επίσης ότι «δεν θέλει» να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

«Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε εάν επρόκειτο να κάνουμε μια συμφωνία», είπε προσθέτοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση «θα έδειχνε σεβασμό» και επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υπογραμμίζοντας ότι αυτό παραμένει βασικός στόχος της Ουάσιγκτον.

«Αν σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες, θα ξαναρχίσει ο πόλεμος»

Αναφερόμενος στην πιθανότητα επανέναρξης των συγκρούσεων, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε ότι αν οι Ιρανοί σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες, «αυτός θα ήταν ένας καλός λόγος για να ξαναρχίσει» ο πόλεμος.

«Αν σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες, νομίζω ότι θα το έκανα πολύ γρήγορα. Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου.

«Θα δείτε ποια είναι η συμφωνία»

Όταν ρωτήθηκε για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε «θα δείτε ποια είναι η συμφωνία», προσθέτοντας ότι «τα κύρια μέρη είναι ότι τα Στενά (του Ορμούζ) θα ανοίξουν αμέσως».

«Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας, θα νικήσουμε», διαβεβαίωσε.

Αισιόδοξος για Λίβανο

Σχετικά με τον Λίβανο, ο Τραμπ ότι πιστεύει πως επιτυγχάνεται πρόοδος μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και ότι η Βηρυτός «δικαιούται να έχει ειρήνη», επαναλαμβάνοντας ότι «μίλησε με τη Χεζμπολάχ» για το θέμα αυτό.

«Νομίζω ότι θα γίνουν πράγματα εκεί πέρα», πρόσθεσε.

«Ενθουσιασμένος» με την προοπτική συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκυ

Όσον αφορά το πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι ηγέτες των δύο χωρών συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι (…) Νομίζω ότι ήταν υπέροχο να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ.

«Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς», πρόσθεσε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

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