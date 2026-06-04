WSJ: Ο Τραμπ δεν θέλει να ξαναρχίσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, εκτός κι αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχειρίας με το Ιράν, μόνο σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι η σχετική τοποθέτηση του Τραμπ έγινε σε ιδιωτικές συνομιλίες με συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, η εδώ και εβδομάδες παύση στις αεροπορικές επιδρομές διατηρείται ακέραια παρά την κλιμάκωση των εκατέρωθεν εχθροπραξιών το τελευταίο διάστημα.

Η απροθυμία του Αμερικάνου προέδρου να αναζωπυρώσει τον πόλεμο υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι πρόθυμος να αντέξει μικρότερες αναζωπυρώσεις για εβδομάδες – ή και μήνες – για να αποφύγει μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Πηγές: Reuters, aljazeera, WSJ