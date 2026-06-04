WSJ: Ο Τραμπ δεν θέλει να ξαναρχίσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, εκτός κι αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν μόνο εάν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες. Αυτή η τοποθέτηση έγινε σε ιδιωτικές συνομιλίες, εν μέσω μιας συνεχιζόμενης παύσης στις αεροπορικές επιδρομές παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

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Διεθνή Νέα

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Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Ιράν τον περασμένο μήνα, ύποπτο για απόπειρα παραβίασης του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων. (USMC)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει δηλώσει ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχειρίας με το Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες.
  • Η τοποθέτηση του Τραμπ έγινε σε ιδιωτικές συνομιλίες με συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal.
  • Παρά την κλιμάκωση των εκατέρωθεν εχθροπραξιών, η εδώ και εβδομάδες παύση στις αεροπορικές επιδρομές διατηρείται ακέραια.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχειρίας με το Ιράν, μόνο σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι η σχετική τοποθέτηση του Τραμπ έγινε σε ιδιωτικές συνομιλίες με συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, η εδώ και εβδομάδες παύση στις αεροπορικές επιδρομές διατηρείται ακέραια παρά την κλιμάκωση των εκατέρωθεν εχθροπραξιών το τελευταίο διάστημα.

Η απροθυμία του Αμερικάνου προέδρου να αναζωπυρώσει τον πόλεμο υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι πρόθυμος να αντέξει μικρότερες αναζωπυρώσεις για εβδομάδες – ή και μήνες – για να αποφύγει μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Πηγές: Reuters, aljazeera, WSJ

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