Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός υπό τον όρο της δημιουργίας «πιλοτικών» ζωνών ασφαλείας αποκλεισμού της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ και ο Λίβανος, μετά από συνομιλίες σχεδόν εννέα ωρών, συμφώνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην εφαρμογή πλήρους κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, υπό τον όρο της δημιουργίας «πιλοτικών» ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ.

Η κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, επιβεβαιώνει ότι «το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός», η οποία εξαρτάται από την «πλήρη παύση των πυρών της Χεζμπολάχ και την εκκένωση όλων των μελών της Χεζμπολάχ από τον Τομέα του Νότιου Λιτάνι».

Για να ασφαλίσουν την περιοχή, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να «προωθήσουν γρήγορα τη δημιουργία πιλοτικών ζωνών στις οποίες οι Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις θα αναλάβουν τον αποκλειστικό έλεγχο της περιοχής, αποκλείοντας όλους τους μη κρατικούς φορείς».

Αυτό το πλαίσιο ασφαλείας στοχεύει στη «βιώσιμη διασφάλιση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και του Ισραήλ», η οποία απαιτεί την «διάλυση των μη κρατικών ένοπλων ομάδων και την πρόληψη της επανεμφάνισής τους», σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ επανέλαβαν την «πρόθεσή τους να υποστηρίξουν τις Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις, με στόχο τη βελτίωση της ικανότητάς τους και την αποτελεσματική άσκηση της κυριαρχίας», προσθέτει η κοινή ανακοίνωση.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και τα δύο έθνη συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες διασφάλισης της τήρησής της την εβδομάδα της 22ας Ιουνίου, «με σκοπό την επίτευξη συνολικής συμφωνίας».

Μήνυμα προς το Ιράν

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε αναφορά της κοινής δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το μέλλον των σχέσεων Ισραήλ και Λιβάνου πρέπει να καθοριστεί αποκλειστικά από τις δύο κυρίαρχες κυβερνήσεις.

«Όλες οι χώρες επαναβεβαίωσαν ότι το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου πρέπει να αποφασιστεί από τις δύο κυρίαρχες κυβερνήσεις. Απέρριψαν οποιαδήποτε προσπάθεια, από οποιοδήποτε κράτος ή μη κρατικό παράγοντα, να κρατήσει όμηρο το μέλλον του Λιβάνου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η συγκεκριμένη αναφορά θεωρείται ότι απευθύνεται στο Ιράν, το οποίο αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή της Χεζμπολάχ και έχει επιμείνει ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο θα πρέπει να σταματήσουν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διευθέτησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της κρίσης με την Τεχεράνη.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απειλήσει με κλιμάκωση των επιχειρήσεών της στον Λίβανο, εξέλιξη που σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις ενδέχεται να υπονομεύσει τις εν εξελίξει συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, η οποία μόνο τυπικά παραμένει σε ισχύ, έχει σημαδευτεί από επανειλημμένες παραβιάσεις, με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα.

Πηγές: Aljazeera, Associated Press