Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι εξαπέλυσε 13 επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε 13 επιθέσεις κατά ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, στοχεύοντας στρατιωτικές συγκεντρώσεις, οχήματα και θέσεις διοίκησης. Οι επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν έως την Τρίτη 2/6 με ρουκέτες, πυροβολικό και drones, οδήγησαν σε υποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων σε ορισμένες περιοχές. Η σιιτική οργάνωση περιέγραψε λεπτομερώς τις εμπλοκές, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων σε άρματα μάχης Merkava και αρχηγεία διοίκησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι εξαπέλυσε 13 επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, στοχεύοντας συγκεντρώσεις στρατευμάτων, στρατιωτικά οχήματα και θέσεις διοίκησης του στρατού.
  • Οι μαχητές της χρησιμοποίησαν ομοβροντίες ρουκετών, πυροβολικό, κατευθυνόμενους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης. Στην περιοχή Χαντάτα και αλ-Μπαλού, χτυπήθηκαν άρματα μάχης και πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός, αναγκάζοντας τα ισραηλινά στρατεύματα να αποσυρθούν.
  • Πρόσθετα μπαράζ επιθέσεων επικεντρώθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις γύρω από το ιστορικό κάστρο Μποφόρ και εντός της πόλης Μπιγιάντα, όπου έπληξαν αρχηγείο διοίκησης και τεθωρακισμένες μονάδες.

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Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι εξαπέλυσε 13 επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, στοχεύοντας συγκεντρώσεις στρατευμάτων, στρατιωτικά οχήματα και θέσεις διοίκησης του στρατού.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησε έως την Τρίτη 2/6, αναφέρεται ότι οι μαχητές της χρησιμοποίησαν ομοβροντίες ρουκετών, πυροβολικό, κατευθυνόμενους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης για να αντιμετωπίσουν ισραηλινές θέσεις και προελάσεις.

Οι επιχειρήσεις περιελάμβαναν έντονες εμπλοκές σε διάφορους στρατηγικούς τομείς στη νότια περιοχή της χώρας όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εισβάλει.

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Στην περιοχή Χαντάτα και αλ-Μπαλού, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι χτύπησε πολλά ισραηλινά άρματα μάχης Merkava και πυροδότησε έναν εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον ενός στρατιωτικού οχήματος, γεγονός που ανάγκασε τα ισραηλινά στρατεύματα να σταματήσουν την προέλασή τους και να αποσυρθούν υπό την κάλυψη αεροπορικών επιδρομών της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Πρόσθετα μπαράζ επιθέσεων επικεντρώθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις που ήταν τοποθετημένες γύρω από το ιστορικό κάστρο Μποφόρ του νότιου Λιβάνου και εντός της πόλης Μπιγιάντα, όπου κατευθυνόμενοι πύραυλοι και ομοβροντίες ρουκετών έπληξαν ένα αρχηγείο διοίκησης και τεθωρακισμένες μονάδες, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ALjazeera

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