Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι εξαπέλυσε 13 επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, στοχεύοντας συγκεντρώσεις στρατευμάτων, στρατιωτικά οχήματα και θέσεις διοίκησης του στρατού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησε έως την Τρίτη 2/6, αναφέρεται ότι οι μαχητές της χρησιμοποίησαν ομοβροντίες ρουκετών, πυροβολικό, κατευθυνόμενους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης για να αντιμετωπίσουν ισραηλινές θέσεις και προελάσεις.

Οι επιχειρήσεις περιελάμβαναν έντονες εμπλοκές σε διάφορους στρατηγικούς τομείς στη νότια περιοχή της χώρας όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εισβάλει.

Στην περιοχή Χαντάτα και αλ-Μπαλού, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι χτύπησε πολλά ισραηλινά άρματα μάχης Merkava και πυροδότησε έναν εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον ενός στρατιωτικού οχήματος, γεγονός που ανάγκασε τα ισραηλινά στρατεύματα να σταματήσουν την προέλασή τους και να αποσυρθούν υπό την κάλυψη αεροπορικών επιδρομών της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Πρόσθετα μπαράζ επιθέσεων επικεντρώθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις που ήταν τοποθετημένες γύρω από το ιστορικό κάστρο Μποφόρ του νότιου Λιβάνου και εντός της πόλης Μπιγιάντα, όπου κατευθυνόμενοι πύραυλοι και ομοβροντίες ρουκετών έπληξαν ένα αρχηγείο διοίκησης και τεθωρακισμένες μονάδες, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ALjazeera