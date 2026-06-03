Μάρκο Ρούμπιο: Θα παρακολουθούμε στενά την ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν για τη μη εισχώρηση μελών των Φρουρών της Επανάστασης

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τρίτη 2/6 ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν σε Ιρανούς που έχουν δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να ενταχθούν στην αποστολή της χώρας που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ που ξεκινά αυτό το μήνα.

Η ιρανική ομάδα θα παίξει σε αγώνες της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στις ΗΠΑ, αλλά θα έχει τη βάση της στην Τιχουάνα του Μεξικού κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Παρά τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει «κανένα πρόβλημα» με την είσοδο της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομάδας και του υποστηρικτικού της προσωπικού στη χώρα.

«Αυτό που δεν πρόκειται να επιτρέψουμε είναι να ενσωματώσουν στην αποστολή τους μια ομάδα ανθρώπων που γνωρίζουμε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό και έχουν δεσμούς με το IRGC ή πράγματα αυτού του είδους, οπότε θα το παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ακρόαση της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πηγή: Reuters