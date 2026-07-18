ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ: Έβαλε ρότα για Ατλαντικό το μεγαλύτερο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο θερινός πλους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, των αυριανών ηγετών του Πολεμικού Ναυτικού, ξεκίνησε με την φρεγάτα ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ και το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, με τελικό προορισμό τον Ατλαντικό Ωκεανό. Το ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ είναι το μεγαλύτερο πλοίο του ΠΝ, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, που πλέον ετοιμάζεται για την νέα χρυσή εποχή των ναυπηγείων και, «made in Greece» πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, παρέστη στην τελετή απόπλου του ετήσιου Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου (ΘΕΠ) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) που πραγματοποιήθηκε στην Ακτή Ξαβέρη στον Πειραιά.

Στο ΘΕΠ συμμετέχουν η Φρεγάτα (ΦΓ) ΚΑΝΑΡΗΣ και το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, τα οποία προγραμματίζεται να καταπλεύσουν σε λιμένες της Μεσογείου και του Ατλαντικού.

Σκοπός του ΘΕΠ είναι η εν πλω εκπαίδευση, η απόκτηση ναυτικής εμπειρίας και τέχνης από τους Ναυτικούς Δόκιμους, η επίδειξη Σημαίας και η προβολή του Πολεμικού Ναυτικού στους λιμένες κατάπλου.

Με αφορμή τον ετήσιο Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου, τα βλέμματα στράφηκαν ξανά στα πλοία που συνοδεύουν το μέλλον του Πολεμικού μας Ναυτικού. Δίπλα στη Φρεγάτα «ΚΑΝΑΡΗΣ», στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο πλέει το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ».

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε εκτόπισμα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού (περίπου 13.400 τόνων), το οποίο αποτελεί την «καρδιά» της εφοδιαστικής αλυσίδας του Στόλου στην ανοιχτή θάλασσα. Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» προσφέρει δυνατότητες πετρέλευσης εν πλω, μεταφοράς πυρομαχικών, εφοδίων και διαθέτει μια πλήρως εξοπλισμένη νοσοκομειακή μονάδα. Το πλοίο αυτό κουβαλά όμως και μια βαριά ιστορική κληρονομιά: ναυπηγήθηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, αποδεικνύοντας έμπρακτα, ήδη από τότε, τις τεράστιες ικανότητες των Ελλήνων ναυπηγών και εργαζομένων.

Η πρώτη κοπή ελάσματος πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2000 κατά παραγγελία της Ελληνικής Κυβέρνησης στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Το σχέδιό του αποτελεί αντιγραφή του ιταλικού πλοίου υποστηρίξεως «Etna» A-5326 του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο οι Ιταλοί χρησιμοποιούν για την υποστήριξη του αεροπλανοφόρου τους. Η καθέλκυσή του έγινε στις 19 Φεβρουαρίου 2002, παραλήφθηκε στις 3 Ιουλίου 2003 από τον αντιπλοίαρχο Αλέξανδρο Μαδωνή και εντάχθηκε στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στις 8 Ιουλίου 2003.

Δηλαδή, μέσα σε 3 χρόνια οι Έλληνες ναυπηγοί παρέδωσαν στο ΠΝ το μεγαλύτερο πλοίο στην ιστορία του, εντός χρονοδιαγραμμάτων και πλήρως αξιόμαχο.

Παρότι το πλοίο μετρά 23 χρόνια υπηρεσίας, συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο αξιόλογα της κατηγορίας του στην Ευρώπη.

Οι δυνατότητες υποστηρίξεως είναι ιδιαίτερα σημαντικές και μεγάλης εμβέλειας. Περιλαμβάνουν τον εν πλω ανεφοδιασμό του ελληνικού στόλου ή άλλων συμμαχικών πλοίων (μέχρι δύο πλοίων ταυτοχρόνως) με πετρέλαιο Diesel F-76, καύσιμο Ε/Π JP-5, πυρομαχικά, κατευθυνόμενα βλήματα, τορπίλες, κρίσιμα αμοιβά υλικά, λιπαντικά, νερό και τρόφιμα. Επίσης είναι δυνατή η χρήση του και ως Πλοίο Διοικήσεως, ενώ διαθέτει προστασία για εκτέλεση επιχειρήσεων σε ραδιοβιοχημικό περιβάλλον. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η πλήρης θεραπευτική μονάδα του πλοίου (περίθαλψη ρόλου 2Ε), που είναι εξοπλισμένη με χειρουργείο μονάδα εντατικής θεραπείας, θάλαμο ασθενών ακτινολογικό και μικροβιολογικό εργαστήριο και οδοντιατρείο.

Η αναγέννηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Σήμερα, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, υπό την ιδιοκτησία του Ομίλου ONEX του Πάνου Ξενοκώστα, αφήνουν πίσω τους την περίοδο της παρακμής και μετατρέπονται σε έναν σύγχρονο εθνικό αμυντικό πυλώνα, έτοιμο να πρωταγωνιστήσει ξανά στη ναυπήγηση πολεμικών μονάδων πρώτης γραμμής, καθιστώντας την Ελλάδα τον ναυπηγικό πυλώνα της Νοτίου Ευρώπης.

Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία, η Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στον παγκόσμιο ναυπηγικό χάρτη μέσα από ένα γιγαντιαίο επενδυτικό πλάνο ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η στρατηγική συμφωνία των ναυπηγείων της ONEX με τον κορεατικό κολοσσό Hanwha Ocean, η οποία τελεί υπό την εγγύηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη μεταφορά τεχνολογίας, φέρνει επανάσταση στα ελληνικά δεδομένα.

Επενδύσεις σε 3 φάσεις και “Made in Greece” Στόλος

Η στρατηγική αυτή επένδυση εξελίσσεται σε τρεις φάσεις, αλλάζοντας ριζικά το status της περιοχής:

Η Πρώτη Φάση (Ύψους 150 εκατ. ευρώ):Αφορά την άμεση ενίσχυση των δυνατοτήτων συντήρησης και επισκευής πλοίων. Περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και δεξαμενών μεγάλης κλίμακας, εργασίες που ξεκινούν άμεσα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες. Γραμμές Παραγωγής Υπερσύγχρονων Μονάδων:Η Ελευσίνα αποκτά τη δυνατότητα πλήρους εγχώριας κατασκευής φρεγατών εκτοπίσματος άνω των 6.000 τόνων, κορβετών, καθώς και υποβρυχίων τεχνολογικής αιχμής. Μάλιστα, τα ναυπηγεία της ONEX θα είναι τα δεύτερα στον κόσμο που θα μπορούν να κατασκευάσουν το κορυφαίο συμβατικό (μη πυρηνικό) υποβρύχιο με δυνατότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων. Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία άνω του 70%:Για πρώτη φορά, η χώρα ξεπερνά τον ρόλο του απλού αγοραστή / καταναλωτή αμυντικών συστημάτων και γίνεται παραγωγός. Οι νέες ναυπηγήσεις θα έχουν ελληνική συμμετοχή που θα αγγίζει ή θα ξεπερνά το 70%, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και ανοίγοντας τον δρόμο για εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

Στρατηγικά οφέλη για το Πολεμικό Ναυτικό

Η ύπαρξη ενός τέτοιου καθετοποιημένου πυλώνα στην Ελευσίνα προσφέρει στο Πολεμικό Ναυτικό άμεση επίβλεψη σε κάθε στάδιο παραγωγής και, το κυριότερο, μόνιμη εγχώρια υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση (MRO). Με τον τρόπο αυτό, το ΠΝ δεν θα επιβαρύνεται με το τεράστιο κόστος και τις καθυστερήσεις της αποστολής των πλοίων στο εξωτερικό για τροποποιήσεις ή επισκευές.

Όπως ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» απέδειξε στο παρελθόν τι μπορεί να καταφέρει η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, έτσι και η νέα εποχή των Ναυπηγείων Ελευσίνας έρχεται να εγγυηθεί ότι τα μελλοντικά πλοία και υποβρύχια που θα προστατεύουν τις ελληνικές θάλασσες θα φέρουν με υπερηφάνεια τη σφραγίδα «Made in Greece».

Οι γνωρίζοντες κάνουν λόγο για την «χρυσή εποχή» των ελληνικών ναυπηγήσεων, αφού ειδικότερα σε ό, τι αφορά τα υποβρύχια, που είναι και η εμβληματικότερη επένδυση απ’ όλα, η Ελλάδα μπαίνει στο κλειστό κλαμπ των ελάχιστων ναυπηγείων παγκοσμίως που θα κατασκευάζουν υποβρύχια, ενώ θα γίνει μόλις η δεύτερη χώρα παγκοσμίως που θα κατασκευάζει το πιο εξελιγμένο μη πυρηνικό υποβρύχιο του κόσμου με δυνατότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων. Κι αυτό με την εγγύηση μεταφοράς τεχνογνωσίας και επενδύσεων από την αμερικανική κυβέρνηση.