Μυρτώ Κοροβέση: Δεν μου ήταν ευχάριστη η εικόνα του Κασσελάκη να παίζει τένις με τον Γεωργιάδη

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Εσωτερικά πυρά δέχτηκε ο Στέφανος Κασσελάκης από την αντιπρόεδρο των Δημοκρατών, Μυρτώ Κοροβέση, για το παιχνίδι τένις που έπαιξε με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Η Μυρτώ Κοροβέση, όταν ρωτήθηκε σχετικά για το επίμαχο παιχνίδι, επανέλαβε δύο φορές, μιλώντας στο ERTNews, πως «δεν μου ήταν ευχάριστη».

Εντούτοις, στη συνέχεια σημείωσε ότι ο πολιτικός πολιτισμός και ο διάλογος μεταξύ πολιτικών αντιπάλων είναι αναγκαία στοιχεία της δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κα Κοροβέση με το που ορκίστηκε, αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής, καθώς είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στέφανου Κασσελάκη.

Ερωτηθείσα αν θα συμμετείχε σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, η κα Κοροβέση ήταν κατηγορηματική.

«Προσωπικά δεν θα το δεχόμουν και δεν θεωρώ ότι αυτό ζητάει ο κόσμος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η ανασυγκρότηση του χώρου της Κεντροαριστεράς.

Ενδεχόμενο συνεργασιών μετά τις εκλογές

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ακόμη και με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, η κα Κοροβέση απέφυγε να προκαταλάβει τις αποφάσεις του κόμματός της.

Όπως είπε, οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά από τα όργανα και τη βάση του Κινήματος Δημοκρατίας, ενώ επανέλαβε ότι οι συζητήσεις για πιθανές συνεργασίες μπορούν να ανοίξουν μόνο μετά τις εκλογές.

Ανάλογη στάση κράτησε και για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προέλθει από ένα μόνο κόμμα, αλλά απαιτεί συνεννόηση και συνεργασίες σε μετεκλογικό επίπεδο.