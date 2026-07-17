Δανία: Νεκρός πολίτης και τραυματίας αστυνομικός από πυρά ενόπλου

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Ένας πολίτης έχασε τη ζωή του και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου στην πόλη Νορεσούντμπι, στη βόρεια Δανία. Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε βιομηχανική ζώνη, όπου αστυνομικοί μετέβησαν έπειτα από αναφορές για πυρκαγιά σε κτίριο. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, ο ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον τους κατά την άφιξή τους.

Η ανταλλαγή πυρών

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και τραυμάτισαν σοβαρά τον δράστη.

«Αυτός ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο και είναι σοβαρά τραυματισμένος», διευκρίνισαν οι Αρχές.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν επίσης ένας πολίτης και ένας αστυνομικός. Ο πολίτης υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού χαρακτηρίζεται σταθερή.

«Ένας πολίτης και ένας αστυνομικός, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο, χτυπήθηκαν από σφαίρες. Ο πολίτης είναι νεκρός. Ο τραυματισμένος αστυνομικός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», αναφέρει η ενημέρωση της αστυνομίας.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ το κίνητρο του δράστη παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο.