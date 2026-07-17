Ιράν: Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι Τσαμπαχάρ – Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Στις 16 Ιουλίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Η είδηση έγινε γνωστή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, στην ενημέρωση της CENTCOM αναφέρεται ότι ο ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της CENTCOM, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, γίνεται γνωστό ότι: «Στις 16 Ιουλίου, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν με επιτυχία τον πύργο επιτήρησης του λιμανιού Σαχίντ Καλαντάρι στο Τσαμπαχάρ, ο οποίος αποτελούσε μέρος ενός δικτύου θαλάσσιας επιτήρησης κατά μήκος των ακτών του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν. Το δίκτυο αυτό χρησιμοποιούνταν επί δεκαετίες από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) για την παρακολούθηση και τη στοχοποίηση εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η καταστροφή του πύργου μειώνει άμεσα τη δυνατότητα του IRGC να συντονίζει επιθέσεις εναντίον αθώων μελών πληρωμάτων πολιτικών πλοίων. Επιπλέον, το πλήγμα προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα περιφερειακά ύδατα για όλα τα πλοία, με εξαίρεση εκείνα που επιχειρούν να παραβιάσουν τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν».