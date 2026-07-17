Όπου «φύγει- φύγει» οι αδειούχοι του Ιουλίου: Με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία – Αυξημένη η κίνηση στις εξόδους των Εθνικών Οδών

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Εγκαταλείπει σταδιακά το κλεινόν άστυ το πρώτο κύμα αδειούχων. Πρόκειται για αυτούς του Ιουλίου που αφήνουν πίσω τους την Αθήνα, με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Τα πλοία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες, σηματοδοτώντας έτσι την κορύφωση της πρώτης καλοκαιρινής εξόδου.

Στο λιμάνι του Πειραιά, μόνο αύριο, Σάββατο αναμένεται να αναχωρήσουν σχεδόν 19.000 επιβάτες, ενώ έχουν προγραμματιστεί 57 δρομολόγια πλοίων και σκαφών. Από αυτά, 23 πλοία αναχωρούν για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 25 πλοία και 32 ταχύπλοα.

Παράλληλα, από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια και από το Λαύριο 14, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι λιμενικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού επιβατών που επιλέγουν τον Πειραιά ως αφετηρία του ταξιδιού τους προς τα ελληνικά νησιά.

Έντονο μποτιλιάρισμα σε πολλά σημεία

Η έξοδος των πρώτων αδειούχων από την Αττική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μέσω του οδικού δικτύου. Το αποτέλεσμα είναι να καταγράφονται σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Η αυξημένη κίνηση έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό, τη Μεσογείων, την Κηφισίας, την εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, την Αττική Οδό, αλλά και στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία, από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος έως και τη Μεταμόρφωση. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αττική Οδό, από τη Μεταμόρφωση έως την Παλλήνη, στη Λεωφόρο Μεσογείων από την Κατεχάκη έως τον Χολαργό, καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας, από την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της αυξημένης αναχώρησης ταξιδιωτών προς τα νησιά.

Χάρτης της κίνησης στην Αττική:

ΚΙΝΗΣΗ

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