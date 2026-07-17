Καιρός: Από τον «μίνι καύσωνα» στις… καταιγίδες – Πόσο θα διαρκέσει το «κύμα» ζέστης και πότε θα αλλάξει το σκηνικό

Η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει κι άλλο τις επόμενες ημέρες, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για το πιο ζεστό διάστημα του φετινού καλοκαιριού, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ωστόσο, μετά θα ακολουθήσει απότομη καιρική αλλαγή.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρτουσάκης για τα τερτίπια του καιρού, μια ιδιαίτερα θερμή αέρια μάζα, που τις τελευταίες ημέρες κινείται πάνω από την κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο και έως τις αρχές της νέας εβδομάδας, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία.

Σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ηπειρωτικές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα μελτέμια θα συνεχιστούν, ωστόσο το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει θεαματικά μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Μετά το κύμα έντονης ζέστης, που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως και την Τρίτη, θα ακολουθήσει απότομη μεταβολή με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, καθώς και έντονα φαινόμενα αστάθειας.

Συγκεκριμένα, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και κυρίως μετά την Τετάρτη, αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης έντονων μπουρινιών.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, οι οποίες θα συγκρουστούν με τις πολύ θερμές αέριες μάζες που θα καλύπτουν ήδη τη χώρα. Η σύγκρουση αυτή θα δημιουργήσει συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Στη συνέχεια, από τις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας, το καλοκαιρινό σκηνικό αναμένεται να επανέλθει, με νέα άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να προβλέπονται ακραία επίπεδα ζέστης.

Στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος, αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη της ΕΡΤ, η σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας ξεκινά τις επόμενες ημέρες, ενώ η υποχώρηση της ζέστης δεν αναμένεται πριν την επόμενη Πέμπτη.

Όπως ανέφερε η κ. Τυράσκη, σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες, οι οποίοι επηρεάζουν κυρίως το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Οι άνεμοι φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται στους 36-37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τοπικά, ωστόσο, στη Δυτική Ελλάδα, όπου οι βοριάδες δεν επηρεάζουν την περιοχή, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38 βαθμούς, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Από αύριο, Σάββατο, οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν, με την κ. Τυράσκη να σημειώνει ότι παράλληλα θα ξεκινήσει η άνοδος της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 38 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, ενώ την Κυριακή αναμένεται περαιτέρω άνοδος, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν τους 39 βαθμούς και τοπικά να υπάρχει πιθανότητα να αγγίξουν τους 40.

Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, οι οποίες θα είναι οι θερμότερες ημέρες του φαινομένου. «Τη Δευτέρα και την Τρίτη περιμένουμε να φτάσουμε τους 40 βαθμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ η αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας δεν αναμένεται άμεσα.

Παράλληλα, η αυξημένη θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκαλεί ανησυχία για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Η κ. Τυράσκη τόνισε ότι σήμερα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ από αύριο ο κίνδυνος μειώνεται σταδιακά λόγω της εξασθένησης των ανέμων. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η ανατολική Κρήτη θα παραμείνει σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα παραμείνει υψηλή επικινδυνότητα.

Την ίδια ώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός της πυροσβεστικής. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις ημέρες του καύσωνα.

«Ο μηχανισμός του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο αυτή την κρίσιμη περίοδο χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «από μια μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά».

Ο κ. Αρτοποιός κάλεσε τους πολίτες να δείξουν αυξημένη υπευθυνότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Κολυδάς: Από την κορύφωση της ζέστης στη μεταβολή του καιρού

Σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρεται εκτενώς τόσο στην κορύφωση της ζέστης όσο και στη μεταβολή του καιρού που θα ακολουθήσει.

Μεταξύ άλλων σημειώνει πως «η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας. Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν ή τοπικά να ξεπεράσουν τους 39–40°C.

Από την Τρίτη και κυρίως το διάστημα 22–24 Ιουλίου, διακρίνεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά πρώτα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και αργότερα στις νοτιότερες περιοχές.»

Η ανάρτηση Κολυδά: